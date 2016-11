Euro-Wirtschaft auf Wachstumskurs

WIEN, PARIS. Die Wirtschaft im Euroraum wird heuer und kommendes Jahr mit 1,7 Prozent bzw. 1,6 Prozent stärker wachsen als angenommen.

OECD-Generalsekretär Gurría Bild: (Reuters)

Das geht aus der Konjunkturprognose der Organisation für Wirtschaft und Zusammenarbeit (OECD) hervor, die gestern, Montag, in Paris präsentiert wurde.

Österreich verzeichnet laut dem Bericht heuer ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent. Im nächsten Jahr soll das Bruttoinlandsprodukt ebenfalls um 1,5 Prozent zulegen, 2018 nur mehr um 1,3 Prozent. Geht es nach der OECD, soll Österreich mehr Geld in den Ausbau der frühkindlichen Betreuung und in die Breitband-Infrastruktur investieren. Damit würde sich unser Land besser auf die Zukunft vorbereiten, heißt es.

2016 sei das Wirtschaftswachstum dank Steuerreform, anziehenden Investitionen und der Schaffung neuer Jobs angesprungen. Würde Österreich die Eintrittsbarrieren zum Einzelhandel und zu den freien Berufen senken, käme dies dem Arbeitsmarkt – insbesondere Migranten – zugute und würde zu mehr Wettbewerb, Innovation und Wachstum führen.

Die globale Wirtschaft dürfte 2016 um 2,9 Prozent, im kommenden Jahr um 3,3 Prozent und 2018 um 3,6 Prozent wachsen. "Die hohe Arbeitslosigkeit und das moderate Lohnwachstum werden den privaten Verbrauch voraussichtlich bremsen, während die Exporte durch den flauen Welthandel und das nach dem Brexit-Referendum schwächere Wachstum im Vereinigten Königreich gehemmt werden", erklärte OECD-Generalsekretär José Ángel Gurría.

Ihre Wachstumsprognosen hob die Organisation, verglichen mit ihrer Projektion vom September, für viele Länder an. Das stärkste Wachstum verzeichnete heuer erneut China mit einem Plus von 6,7 Prozent. Die stärkste Rezession erlebte zum zweiten Mal in Folge Brasilien, das BIP sank dort um 3,4 Prozent.

Konjunkturschub durch Trump?

In den USA werde das BIP 2017 um 2,3 Prozent zulegen, sagte die OECD voraus. Die Investitions- und Steuersenkungspläne des künftigen Präsidenten Donald Trump dürften die Konjunktur in den USA Experten zufolge ankurbeln.

