Erste Hilfe für Firmen bei Cyber-Angriffen

LINZ. Die Wirtschaftskammer will ihren Mitgliedern bei Cyberangriffen helfen und bietet eine Hotline an.

Im Vorjahr stieg die Zahl der angezeigten Fälle von Computer- und Internetkriminalität um ein Drittel auf mehr als 13.000. Vor allem kleine und mittlere Betriebe sind vermehrt betroffen. Aus diesem Grund hat die Wirtschaftskammer eine Cyber-Security-Hotline eingerichtet.

Unter der Nummer 0800 888 133 erhalten Mitglieder der WK Hilfe bei Cyberattacken aller Art. Getragen und finanziert wird dieses Pilotprojekt gemeinsam von den Wirtschaftskammern Steiermark, Burgenland, Kärnten, Oberösterreich, Vorarlberg und Tirol. Unterstützt wird es auch von der Wirtschaftskammer Österreich.

Die tatsächliche Zahl von Cybercrime-Attacken ist aber wesentlich höher, inklusive Dunkelziffer spricht man in Österreich von 25.000 Angriffen am Tag. „Ein Riesenproblem, das nicht nur hochtechnologische Start-Ups betrifft, sondern auch den Hotelier, die Werkstatt oder den Händler von nebenan. Aus diesem Grund weiten wir im Zuge der WKO-4.0-Reform unsere Services und Dienstleistungen in diesem Bereich aus“, erklärt die designierte Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Doris Hummer.

So funktioniert die Hotline

Die Cyber-Security-Hotline unterstützt in allen kritischen Fällen von Sicherheitsvorfällen mit Bezug auf IKT-Infrastruktur (PC, Server, Handy etc.), beispielsweise bei Virenbefall, Verschlüsselungstrojanern oder digitaler Erpressung, zum Beispiel Zahlung mit Bitcoins — also bei allen Fällen, die unter dem Begriff Cyber-Kriminalität zusammengefasst werden. Die „Erstversorgung“ ist rund um die Uhr sieben Tage die Woche erreichbar.

Für Hilfe darüber hinaus sorgt ein ebenfalls neu eingerichteter Bereitschaftsdienst von IT-Security-Experten (Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr). „Insgesamt stehen hier hochspezialisierte IT-Unternehmen zur Verfügung, die allesamt Mitglieder der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) sind.

Auch hier ist das Erstgespräch kostenlos, erst ein weiterer Einsatz muss dann vom Kunden an die Firma bezahlt werden“, erklärt Markus Roth, Obmann der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT).

