Erdgasautos kommen in Österreich nicht vom Fleck

WIEN. Nur rund 7000 mit komprimiertem Erdgas (CNG) betriebene Fahrzeuge tummeln sich auf Österreichs Straßen - Tendenz nur sehr langsam steigend. Dabei weisen sie gegenüber Fahrzeugen mit Diesel, Benziner oder Elektro-Antrieb Vorteile auf, etwa beim Preis, den Emissionen und dem Auftanken.

Die Betankung eines Erdgasautos ist ein Kinderspiel - und sie dauert nicht länger als beim Diesel oder Benziner. Bild: OÖN/Schuhmann

Erdgasbetriebene Fahrzeuge weisen gegenüber Benzinern oder Dieselautos und sogar E-Fahrzeugen eine Reihe von Vorteilen auf, etwa beim Preis und den Emissionen. Darauf verwies am Dienstag der Leiter der Abteilung Gas beim Energieregulator E-Control, Bernhard Painz. "Eigentlich sollte man meinen, dass einem Markterfolg der Erdgasautos nichts im Wege steht", sagte der Experte. Mit „Compressed Natural Gas“ (CNG) betriebene Fahrzeuge seien alltagstauglich, effizient und günstiger, sicher und leise und würden nur geringe Schadstoffemissionen aufweisen, sagte Painz.

Die Auswahl an verfügbaren Modellen sei jedenfalls größer als bei E-Autos, vor allem auch was leistbare kleinere Modelle betreffe. Es gebe eine ganze Reihe von CNG-Fahrzeugherstellern "von A bis V" in allen Segmenten und Größen von Pkw über Lkw bis zum Bus.

CNG spare zudem Kraftstoffkosten - es sei um rund 50 Prozent billiger als Benzin und etwa 30 Prozent günstiger als Diesel. Auch schone CNG die Umwelt: Gegenüber Benzin betrage die CO2-Reduktion 35 Prozent, gegenüber Diesel 23 Prozent. CNG-Antriebe seien leiser und laufruhiger, Erdgas verbrenne langsamer und sei extrem klopffest. Bei CNG findet eine Verdichtung auf 200 bis 250 bar Druck statt, das Volumen verringere sich daher in diesem Ausmaß.

Bis zu 900 Kilometer Reichweite

Für Weitreichen-Ängste sei heute kein Platz mehr, denn in Kombination mit einem Benzin-Zusatztank seien Reichweiten von 900 Kilometern möglich, bei reinem CNG-Antrieb allein seien es 400 km. Die Tankstellen-Dichte sei sicher noch ein Manko, doch gebe es in Österreich mittlerweile 173 Tankstellen, davon fünf mit Bio-Erdgas. Volkswirtschaftlich gesehen könnte eine verstärkte Nutzung von Erdgas in der Mobilität auch zu einer effizienteren Nutzung des vorhandenen Gasinfrastrukturnetzes beitragen, gibt der E-Control-Experte zu bedenken.

Dennoch seien in Österreich erst rund 7000 CNG-Fahrzeuge zugelassen, mit nur langsam steigender Tendenz. In Italien dagegen seien schon rund 900.000 gasbetriebene Autos unterwegs, und die Zahl der Tankstellen liege bereits bei über 1100. Binnen zehn Jahren strebe Italien 2000 Tankstellen und bis zu drei Millionen CNG-Fahrzeuge an, berichtete Painz über die Initiativen im Nachbarland. Auch Deutschland mit derzeit rund 850 Tankstellen und 90.000 Fahrzeugen forciere Erdgas - im Transportsektor solle der Anteil von derzeit 0,35 auf 4 Prozent steigen. Im Vergleich dazu beträgt der Anteil in Österreich trotz vorhandener Infrastruktur nur 0,1 Prozent vom Fuhrpark. In Tschechien mit momentan 14.000 Fahrzeugen solle die CNG-Tankstellenzahl bis 2020 von heute 140 auf 200 steigen.

Heuer erst 41 Neuzulassungen

Die praktisch nicht vorhandene Nachfrage in Österreich zeigt sich auch in den aktuellen Zulassungszahlen der „Statistik Austria“: Im heurigen Mai wurden zwischen Neusiedler- und Bodensee nur neun Erdgas-Pkw neu zugelassen - bei insgesamt 32.426 Pkw-Neuzulassungen. In den ersten fünf Monaten des heurigen Jahres waren es lediglich 41 Erdgas-Pkw - ein insgesamt 151.120 Neuzulassungen.

