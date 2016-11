"Entsorger verdienen sich keine goldene Nase mehr"

WIEN. Der ehemalige Monopolist Abfall Recycling Austria ist auf der Suche nach neuen Einnahmen.

Die ARA organisiert Kunststoffsammlungen. Bild: Füller, Kainrath

Seit 2015 herrscht auch im Abfall- und Entsorgungsmarkt in Österreich so etwas wie freie Marktwirtschaft. Der Ex-Monopolist ARA (Altstoff Recycling Austria) hat privatwirtschaftliche Konkurrenz bekommen und sieht seither seine Einnahmen dahinschmelzen. Diesen Verlust aus dem Kerngeschäft von jährlich 20 bis 30 Millionen Euro (bei 146 Millionen Euro an Lizenzeinnahmen) will ARA-Vorstand Werner Knausz mit anderen Geschäftsideen wettmachen, sagt er im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Das Zeitalter, als sich Entsorger goldene Nasen verdienten, ist vorbei, der Wettbewerb wird stärker."

Eine wichtige Schiene dabei ist, den Betrieben innovative Entsorgungslösungen zu bieten, sagt Knausz, der seit dem Start der ARA 1993 an Bord ist "und sieben Umweltminister erlebt" hat. Er schildert anhand eines großen oberösterreichischen Lebensmittel-Produzenten, wie er das meint: Eigene ARA-Mitarbeiter übernahmen im Betrieb die Sortierung und Entsorgung der Abfälle. Das half dem Unternehmen, die Restmüllmenge binnen fünf Jahren um drei Viertel zu senken – und somit seine Kosten für die Entsorgung des Restmülls ebenfalls um 86 Prozent zu reduzieren. "Hier liegt ein großes Einsparungspotenzial für die Betriebe", so Knausz. Diese Dienstleistung will die ARA stärker mit einer zweiten kombinieren: der Versorgung mit Rohstoffen in Produktionsfirmen. "Wir übernehmen dafür, wenn es geht, Mitarbeiter aus den Unternehmen, arbeiten aber auch mit Personalleasing-Firmen zusammen."

Die Rohstoffe (Kunststoff, Glas, Papier, Metall) sind derzeit recht günstig. Für die ARA bedeuten niedrige Preise an den Rohstoffmärkten weniger Einnahmen aus dem Verkauf ihrer gesammelten und wiederverwerteten Abfälle. Dennoch sollen die Tarife 2017 für die heimischen Unternehmen für die Verwertung ihrer Verpackungen und Abfälle auf dem Niveau von 2016 bleiben, versichert Knausz. Nur bei Eisenmetallen wiege der Einbruch der Rohstoffmärkte so schwer, dass sich eine Erhöhung um knapp acht Prozent nicht verhindern lasse. Bei Haushaltsverpackungen senkt die ARA 2017 in vier Kategorien ihre Tarife zwischen drei und 25 Prozent.

Kauf einer Logistikfirma

Ein weiterer Schritt, dem Einnahmenrückgang entgegenzuwirken, war der Kauf der Logistik-Firma LogMan um knapp acht Millionen Euro. Damit verlängert die ARA ihre Wertschöpfungskette, diese Firma hat bisher den Transport der jährlich 760.000 gesammelten Tonnen Verpackungsmaterial organisiert. Künftig gibt es Einsparungen und Synergien für Kunden. Die Auslastung der (angemieteten) Lkw soll verbessert werden, Leerfahrten vermieden und fremde Kunden für Transportleistungen auf der Rückfahrt gewonnen werden.

ARA: Die Altstoff Recycling Austria AG ist in Österreich Marktführer unter den Sammel- und Verwertungssystemen. Sie steht im Eigentum heimischer Unternehmen, die der Rücknahme- und Verwertungspflicht ihrer Verpackungen unterliegen. Die ARA agiert nicht gewinnorientiert. Jeder Österreicher sammelt pro Jahr 90 kg Verpackungen.

