Energiestrategie des Landes löst heftige Turbulenzen aus

LINZ. Geheimnis war sie keines mehr, die neue Energiestrategie des Landes. Die geplante Beschlussfassung in der Landesregierung am Montag scheiterte trotzdem am Widerstand von Landesrat Rudi Anschober.

Kleine Wasserkraftwerke können mit einer Vervierfachung der Förderung bei der Revitalisierung rechnen. Bild: Blattfisch

Und auch aus der Ökoenergie-Branche wurde nicht mit heftiger Kritik an der neuen Strategie gespart. Wie berichtet, will der jetzt für die Energie zuständige Wirtschaftslandesrat Michael Strugl stärker auf die Belange der Industrie Rücksicht nehmen und das relative statt absolute Ziel verfolgen, also Energiesparziele relativ zur Wirtschaftsleistung verfolgen.

Schützenhilfe bekam Strugl gestern von ungewohnter Seite. Sie seien "entsetzt", dass die neue Energiestrategie des Landes noch einmal vertagt wurde, ließen der Linzer Bürgermeister Klaus Luger und der Konzernbetriebsratsvorsitzende der voestalpine, Hans Karl Schaller, in einer gemeinsamen Aussendung wissen.

Oberösterreichs Industrie leiste bereits einen großartigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. "Wir können aber mit noch so viel Übertreibung das Weltklima nicht retten, wenn wir andere Industrieregionen nicht zwingen, endlich einmal auf unser Niveau aufzuschließen", wird Bürgermeister Luger in der Aussendung zitiert.

Strugl präsentierte gestern bei einem Pressegespräch die "Neuausrichtung der Energieförderung" für Klein- und Mittelbetriebe sowie für Gemeinden. Er nutzte die Gelegenheit, um einmal mehr darauf hinzuweisen, dass er auch weiterhin einen Schwerpunkt auf Erneuerbare Energiequellen setzen will.

Bis zu 50 Prozent Zuschuss

Konkret wird die Förderung für den Austausch von fossilen Anlagen gegen erneuerbare Energiegewinnungsanlagen erhöht. Unternehmen bis 49 Mitarbeiter können etwa beim Tausch eines Öl- gegen einen Pelletskessel mit bis zu 50 Prozent Förderung rechnen.

Die maximale Förderung bei Kleinwasserkraftwerken wird von derzeit 50.000 auf 200.000 Euro angehoben. Gleichzeitig wurde die Zahl möglicher Förderungsempfänger ausgeweitet: Bisher war die Förderung für ein Megawatt Engpassleistung begrenzt, künftig gilt zwei Megawatt als Obergrenze.

Laut Gerhard Dell, Energiebeauftragter des Landes, gibt es in Oberösterreich 680 Klein-Wasserkraftanlagen, die sechs Prozent des Strombedarfs decken. Hier sei noch ein großes Revitalisierungs- und Ausbaupotenzial vorhanden.

Im Privatbereich läuft hingegen die Direktförderung des Landes für alternative Energieanlagen (Solarthermie, Wärmepumpen, Fernwärme) mit 30. April 2017 aus, wie der zuständige Referent der Landesregierung, Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner, bereits im Vorjahr angekündigt hat. Daran werde sich nichts ändern, hieß es gestern aus dem Büro des Wohnbaureferenten. Biomasseanlagen hingegen werden auch weiterhin gefördert. Die gehören zum Ressort Strugl.

Was die Kritik Anschobers angeht, er sei als Klimaschutz-Landesrat bei der Debatte übergangen worden, kündigte Strugl ein Gespräch noch diese Woche an. Änderungen der Strategie soll es nicht geben. (hn)

