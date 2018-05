Energiebericht des Landes: Noch großes Potenzial bei der Photovoltaik

LINZ. Wettbewerbsfähigkeit des Standortes als gleichwertiges Ziel der Strategie.

Michael Strugl Bild: VOLKER WEIHBOLD

Um die Ziele der "Energie-Leitregion Oberösterreich 2050" von 80 bis 97 Prozent erneuerbarer Energieträger beim Strom zu erreichen, habe die Photovoltaik das größte Potenzial, sagte gestern Landeshauptmann-Stellvertreter und Energiereferent Michael Strugl bei der Präsentation des Energieberichts 2017 gemeinsam mit dem Landes-Energiebeauftragten Gerhard Dell.

Beim Ausbau dürfe man aber die anderen Ziele der Energiestrategie wie Wettbewerbsfähigkeit des Standortes und Wirtschaftlichkeit nicht außer Acht lassen. "Erneuerbare um jeden Preis macht keinen Sinn", sagte Strugl.

2017 seien 2500 Photovoltaikanlagen installiert worden, sagte Dell. Derzeit seien in Oberösterreich fast 25.000 Anlagen mit rund 250 Megawatt Leistung am Netz. Wenn 60 Prozent der Ein- und 80 Prozent der Mehrfamilienhäuser mit Photovoltaikanlagen bestückt würden, dann könne man – abhängig vom Verbrauchsanstieg – das Ziel von 97 Prozent erneuerbarer Energieträger beim Strom erreichen. Wind sei in Oberösterreich limitiert, bei der Wasserkraft gebe es noch Potenzial, aber nicht in dem Ausmaß wie bei der Photovoltaik.

Der Energieverbrauch in Oberösterreich habe sich seit Jahren bei rund 320 Petajoule eingependelt. Dies, obwohl im selben Zeitraum die Wirtschaft deutlich gewachsen sei. "Die Abkoppelung des Energieverbrauchs vom Wirtschaftswachstum ist gelungen", sagte Dell.

Von den Energieträgergruppen sei jene der Erneuerbaren mit 31,5 Prozent am Bruttoenergieverbrauch in Oberösterreich 2016 die größte gewesen, gefolgt von Kohle (25,4 Prozent), Öl (23,1 Prozent) und Gas (20 Prozent).

Die Anteile erneuerbarer Energie liegen beim Strom laut Energiebericht 2016 bei 76,7 Prozent, im Energiebericht 2015 waren es noch 80 Prozent gewesen, doch die Zahlen sind laut dem Energiebeauftragten nicht zu vergleichen.

Rechne man ausgehend von dem Wert für 2016 zurück, komme man für 2015 auf einen Anteil von 72 Prozent. Raumwärme kam 2016 zu 58 Prozent aus erneuerbaren Energien, der gesamte Wärmeverbrauch zu 43,4 Prozent. Der Anteil in der Mobilität bietet mit 8,3 Prozent noch Potenzial.

