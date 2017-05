Energiebericht: Erneuerbare legten zu

LINZ. Noch immer dominieren die fossilen Energieträger den Energieverbrauch in Oberösterreich. Die Erneuerbaren holen aber auf und tragen bereits knappes Drittel zum Energieverbrauch unseres Bundeslandes bei.

Erneuerbare steigern ihren Anteil Bild: Simlinger

317 Petajoule betrug der Energieverbrauch in Oberösterreich im Jahr 2015. Im Jahr 2005 waren es 318. „In diesem Zeitraum ist die Wirtschaftsleistung um real 13 Prozent gewachsen. Es ist uns gelungen, das Wirtschaftswachstum von Energieverbrauch zu entkoppeln“, sagt der Energiebeauftrage des Landes, Gerhard Dell, bei einem Pressegespräch gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl.

Vor allem in Teilbereichen ist es gelungen, den Anteil der erneuerbaren Energiequellen massiv zu steigern. Am gesamten Wärmeverbrauch, also inklusive Industrie, innerhalb von zehn Jahren von 37 auf 46 Prozent zu steigern. Beim Energieverbrauch nach Energieträgern sieht man im Zehn-Jahresvergleich, dass die Erneuerbaren vor allem zu Lasten von Öl zulegen konnten. „Seit 2005 ist der erneuerbare Bruttoenergieverbrauch um rund 30 Prozent gewachsen“, sagte Strugl

