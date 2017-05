Einmillionster Porsche 911 präsentiert

STUTTGART. In Stuttgart-Zuffenhausen ist heute der einmillionste Porsche 911 vom Band gerollt. Bei dem Sportwagen handelt es sich um einen Carrera S in der Farbe Irischgrün.

So sieht ein 911er-Porsche 54 Jahre später aus: Porsche-Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Porsche mit dem Jubiläumsauto Bild: (APA/dpa/Marijan Murat)

Der Sportwagen wurde in Anlehnung an den 1963 präsentierten "Ur-Elfer" gebaut, teilte die VW-Tochter mit. Er hat eine besondere Ausstattung: Sitzpolster mit Pepita-Muster, Lenkrad und Armaturenbrett mit Mahagoni-Holz und ein vergoldeter Schriftzug "Porsche" am Heck. Lackiert wurde der Sportflitzer in der Farbe des allerersten Modells irisch-grün - die Lieblingsfarbe von Porsche-Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche, Enkel des Käfer-Erfinders Ferdinand Porsche.

Der 911 wurde erstmals vor 54 Jahren auf der Internationalen Automobil-Ausstellung präsentiert, damals noch als Typ 901. Im vergangenen Jahr verkaufte das Unternehmen weltweit 32.365 Stück. Seine Qualität sei "legendär", rühmt Porsche: Über 70 Prozent aller jemals gebauten Elfer sind den Angaben zufolge heute noch fahrbereit.

Porsche hielt am Grundkonzept des Ur-Elfer fest, entwickelte ihn aber "immer wieder technologisch deutlich weiter", wie Unternehmenschef Oliver Blume erklärte. Sämtliche Modelle werden am Stammsitz in Zuffenhausen gebaut. Der einmillionste Elfer bleibt im Besitz des Unternehmens: Er kommt ins Porsche-Museum.

Kein Verkauf von Bentley und Bugatti

Unterdessen gab Blume bekannt, dass die beiden Volkswagen-Luxusmarken Bentley und Bugatti nicht zum Verkauf stünden. Blume ist zugleich Leiter der Luxusmarkengruppe aus Porsche, Bentley und Bugatti im VW-Konzern.

Der Wolfsburger Autokonzern zieht eine Trennung von der Motorrad-Marke Ducati in Betracht, wie Reuters Ende April von Insidern erfahren hatte. Der indische Motorradhersteller Royal Enfield ist nach einem Bericht der "Times of India" an der Übernahme des italienischen Rivalen interessiert.

Der Ducati-Kauf vor fünf Jahren war ein Lieblingsprojekt des früheren Firmenpatriarchen Ferdinand Piech. Mit dessen Rückzug aus dem Konzern kamen Spekulationen auf, VW könnte auch Pkw-Luxusmarken abstoßen. Diesen trat Blume entgegen. "Beides sind tolle Marken", sagte er. Bentleys Kooperation mit Porsche in der Produktion sei absolut sinnvoll. Das angepeilte Ziel, durch die Zusammenarbeit pro Jahr 100 Mio. Euro an Kosten einzusparen, sei bereits übertroffen worden.

