Einheitswerte steigen besonders im Mühlviertel

WIEN/LINZ. Neue Verzögerung bei bäuerlichen Einheitswerten – Beitragserhöhungen werden aus Sozialtopf abgefedert.

Das Inkrafttreten der neuen bäuerlichen Einheitswerte und damit der Sozialversicherungsbeiträge dürfte nochmals verschoben werden. "Wir sehen verfassungsrechtliche Probleme", sagt Franz Ledermüller, der Generaldirektor der Sozialversicherung der Bauern (SVB), den OÖN. Der neue Nationalrat sollte die rechtliche Lücke gleich nach der Wahl schließen, dann könnten die neuen Beiträge ab 1. April 2018, rückwirkend mit 1. Jänner 2017, gelten.

Seit Jahresbeginn 2017 ist die neue Hauptfeststellung der Einheitswerte in Kraft. Der Einheitswert spiegelt die Ertragskraft eines Hofes und entscheidet über den Sozialversicherungsbeitrag. Die Bauern zahlen jedoch jedes Quartal die alten Beiträge, weil die Finanzbehörden mit den Einheitswertbescheiden säumig sind. Die Bauern befürchten jetzt, dass 2018 saftige Nachzahlungen fällig werden.

Ein Großteil der Bauern hat schon Bescheide, ausgerechnet jene in Ungunstlagen, etwa im Mühlviertel, haben die höchsten Steigerungen. Wegen der kargen Böden sind ihre Einheitswerte traditionell niedrig. Da erstmals die Flächenprämie der EU zugeschlagen werden muss, ergibt sich ein überdurchschnittliches Plus. Die Superböden im Traun-Enns-Gebiet oder am Inn waren schon immer hoch eingestuft; die EU-Förderung fällt dort weniger ins Gewicht.

Eine Hochrechnung der SVB bestätigt das – siehe Tabelle unten. Ein Plus schlage aber nicht 1:1 auf den Sozialversicherungsbeitrag durch, sagt Ledermüller: "Es gibt ja eine Degression beim Beitrag und eine Mindestbeitragsgrundlage." Die Hochrechnung ergebe, dass die Beitragseinnahmen der SVB nur um fünf Prozent oder 30 bis 31 Millionen Euro pro Jahr steigen werden. Viele Zuwächse seien prozentual hoch, in absoluten Beträgen jedoch nicht. Außerdem hat die Politik eine soziale Komponente eingebaut: Wo der Beitrag um mehr als zehn Prozent zulegt, erhält der Bauer aus einem Topf, der mit 15 Millionen Euro im Jahr gefüllt ist, eine Abfederung. "Das ergibt eine signifikante Entlastung", sagt Ledermüller. Wie die 15 Millionen verteilt werden, könne erst gesagt werden, wenn alle Bescheide zusammengeführt sind.

Datenverarbeitung überfordert

Die Verwaltung ist von der Komplexität überrascht: Rund 150.000 von gesamt 550.000 Akten sind nicht automatisch verarbeitbar und müssen händisch behandelt werden. Das Problem: Die 550.000 Bescheide betreffen viele verpachtete Betriebe bzw. Teilbetriebe, die in der SVB den 140.000 bäuerlichen Betriebsführern – sie sind sozialversicherungspflichtig – zuzuordnen sind. Die letzte Hauptfeststellung der Einheitswerte war 1988; eine Aktualisierung war überfällig.

Die neuen Einheitswerte

So stark wird der durchschnittliche Einheitswert im Finanzamtsbezirk pro bäuerlichem Betrieb steigen:

Braunau + 3,1 %

Freistadt + 38,9 %

Gmunden + 12,5 %

Grieskirchen + 7,3 %

Kirchdorf + 8,4 %

Linz + 0,4 %

Perg + 9,5 %

Ried + 6,4 %

Rohrbach + 25,5 %

Schärding + 8,9 %

Steyr + 4,0 %

Urfahr-Umgebung + 14,1 %

Vöcklabruck + 11,6 %

Wels + 0,7 %

Basis: Hochrechnung der SVB

