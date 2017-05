Eine Ehe zwischen Tiroler und ostösterreichischen Milchbauern

WÖRGL. Vor sieben Jahren fusionierte die Tirol Milch mit der Berglandmilch – die Verschmelzung hat sich für beide ausgezahlt.

Tirol Milch liefert ein Sechstel der Berglandmilch-Jahresmenge. Bild: Weihbold

2010 schlossen sich 2300 Milchbauern mit ihrer Tirol Milch dem österreichischen Molkereimarktführer an, der Berglandmilch mit Zentrale in Wels. Stefan Lindner, der Obmann der Tirol Milch, sieht die Verschmelzung der beiden Genossenschaften heute als vollen Erfolg, obwohl am Anfang im Land vom Ausverkauf geklagt worden sei.

"Wir hätten das alleine nicht gestemmt", sagte Lindner diese Woche, anlässlich eines Besuches von Oberösterreichs Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger in Wörgl. Die Tiroler Milchbauern standen vor dem Problem, dass die Milchproduktion von Mai bis September wegen der Almwirtschaft so hoch war, dass sie 70 Millionen Liter Magermilch nicht kostendeckend vermarkten konnten.

Die Berglandmilch ermöglichte die Glättung der Saisonspitzen, indem die Käserei in Wörgl von 10.000 auf 30.000 Jahrestonnen ausgebaut wurde. Gleichzeitig habe sie selbst von der Ehe profitiert, sagte Generaldirektor Josef Braunshofer in Wörgl: "Tirol Milch ist eine im Export sehr erfolgreiche Marke. Zweitens haben wir für unser Sortiment Tiroler Bergkäse hinzugewonnen." "Das zeigt, wie wichtig Kooperationen sind", sagte Hiegelsberger.

Mehr Käsekompetenz

Berglandmilch will seine Käsekompetenz noch ausbauen und die Käserei im steirischen Voitsberg bis 2018 von 15.000 auf 30.000 Jahrestonnen erweitern. Die Hälfte der 100.000 Tonnen Gesamtproduktion kommen aus dem Innviertler Feldkirchen. Portioniert wird der gesamte Käse des Konzerns ebenfalls im Innviertel, in Geinberg.

Lindner, der auch Obmannstellvertreter der Berglandmilch ist, ging auf das Scheitern der Freien Milch ein: "Es zeigt sich, wie wichtig für uns Milchbauern eigene Genossenschaften sind, die die Rohmilch zu hochwertigen Produkten veredeln." Tirol Milch liefert rund ein Sechstel der Berglandmilch-Menge von 1,3 Millionen Jahrestonnen und beschäftigt 235 Mitarbeiter. Der Gesamtkonzern hat 1500 Mitarbeiter und setzte im Vorjahr rund 830 Millionen Euro um.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema