Ein Staubsauger mit Hirn

LINZ. Neues System der Linzer Firma Robart hört auf Befehle und hat erstmals ein Navi

Die beiden Robart-Geschäftsführer Harold Artés und Michael Schahpar Bild: Robart

"Dieses System wird die Roboter-Technologie verändern", sagt Stefan Dimitrov. Er ist Vertriebsleiter der Linzer IT-Firma Robart, die Künstliche Intelligenz und Navigation für Heimroboter entwickelt – vor allem für Staubsauger. Nun bringt das 2009 gegründete Unternehmen eine neue Technologie auf den Markt. Es geht darum, dass Staubsauger-Roboter künftig Hindernisse erkennen, sich per Smartphone herumschicken lassen oder sogar auf Sprachbefehle reagieren können. Das sei bisher nicht möglich gewesen.

"Der Roboter erkennt Wände und Türen und legt einen Raumplan fest, den man dann auf dem Smartphone sieht", sagt Michael Schahpar, der bei Robart gemeinsam mit Harold Artés die Geschäfte führt. Jeder Nutzer könne auf das System individuell Einfluss nehmen und den Roboter steuern, sagt Dimitrov.

(Robart)

Eine Vier-Zimmer-Wohnung etwa ließe sich in beliebig viele Segmente einteilen. Dimitrov nennt ein Beispiel: Stehen beim Putzen im Kinderzimmer Playmobil-Figuren oder Legoteile im Weg, könne der Nutzer den Raum per Handy-App kurzerhand zur "No-Go-Area" erklären. "Der Roboter hält dann an und dreht um", sagt Dimitrov. Herzstück der neu entwickelten Technologie ist eine Navigationseinheit. Diese besteht aus vier Teilen – einem Laser-Sensor, einer Leiterplatte, einer Schnittstelle und einem Algorithmus.

Die vierte Roboter-Generation

Acht Jahre tüftelten die Robart-Mitarbeiter an dem neuen System. Es handle sich um die mittlerweile vierte Generation von Putzrobotern. Dimitrov: "Die erste hat noch eher zufällig herumgeputzt. Die vierte weiß, wo sie sich befindet, wenn man den Roboter aufhebt und ihn woanders abstellt." Der Markt boome. Bei den Haushaltsgeräten seien Heimroboter das am stärksten wachsende Segment mit einem jährlichen Plus von bis zu 40 Prozent.

Die Technologie sei aber nicht nur auf Staubsauger beschränkt. "Post verteilen, Getränke servieren, Sensoren steuern – das kann ich mir durchaus vorstellen", sagt Dimitrov. "Im Endeffekt geht es immer darum, die Wege zwischen A und B zu optimieren." Davon können sich die Besucher der Internationalen Funkausstellung in Berlin von 1. bis 6. September überzeugen.

Dort wird Robart das System erstmals in Europa vorstellen, in den USA setzt es das Unternehmen Hoover bereits ein. In Berlin werden laut Robart zwei "europäische Schwergewichte der Hausgeräte-Industrie präsentiert", die das System in ihre Geräte integrieren.

Robart beschäftigt 55 Mitarbeiter. Bis Ende des Jahres sollen es 70 sein. Der Umsatz betrug 2016 vier Millionen Euro. Bis 2019 will Robart zweistellige Millionenbeträge umsetzen. Am Unternehmen sind Bosch und die SEB-Gruppe (Rowenta) beteiligt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema