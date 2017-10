Ein Plädoyer für freien Welthandel

WASHINGTON. Deutschlands Finanzminister Schäuble verabschiedete sich von der Finanzwelt.

Schäuble, Lagarde Bild: Reuters

Mit einem Plädoyer für freien Welthandel und internationale Kooperation hat sich der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) von der Bühne der multilateralen Finanztreffen verabschiedet. Die "gesteigerte Rhetorik gegen den freien Handel" sei Anlass zur Sorge, sagte Schäuble am Wochenende in seiner Rede bei der Herbsttagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Washington.

Die protektionistischen Tendenzen bedrohten "unser gemeinsames wirtschaftliches Wohlergehen", warnte der Finanzmister. Abschottungsmaßnahmen schadeten dem Wachstum sowie "jenen, die sie zu beschützen behaupten".

Auch wenn er keine Namen nannte, bezog sich Schäuble mit seinen Warnungen offensichtlich unter anderem auf den Kurs von US-Präsident Donald Trump. Unter seinem Motto "Amerika zuerst" hat Trump diverse internationale Handelsabkommen scharf kritisiert und das pazifische Freihandelsabkommen TPP bereits aufgekündigt. Auch hat er ausländischen Unternehmen mit Strafzöllen und -steuern gedroht.

"Sehr starker Motor"

Im Einklang mit Schäuble strich auch IWF-Direktorin Christine Lagarde die Vorzüge des freien Welthandels heraus. Dieser sei ein "sehr starker Motor" von Wachstum und Innovation.

