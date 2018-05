Ein Job für die halbe Ewigkeit

Wirtschaftskammer Österreich: Harald Mahrer folgt Christoph Leitl und ist erst der sechste Präsident der Unternehmervertretung seit 1945.

Der römisch-katholischen Kirche wird gerne unterstellt, sie denke in Jahrhunderten. Was die Zahl ihrer Pontifices maximi betrifft, steht ihr freilich die Wirtschaftskammer Österreich in nichts nach. Im Gegenteil. Während nach 1945 bereits der siebte Papst urbi et orbi den Segen erteilt, wird mit Harald Mahrer erst der sechste Unternehmer Chef der Wirtschaftskammer Österreich. Er folgt Christoph Leitl nach, der nach 18 Jahren abgetreten ist.

All die Präsidenten einte in dieser Zeit das Bekenntnis zum Unternehmertum in einer sozialen Marktwirtschaft als Grundlage für unseren Wohlstand. Das Glaubensfundament bildete die Pflichtmitgliedschaft. Das soll auch unter Mahrer so bleiben, der sonst viel verändern muss und will.

Erster Kammerchef nach dem Zweiten Weltkrieg 1953 war Julius Raab. Der niederösterreichische Bauingenieur baute nicht nur die Kammer wieder auf, sondern war von 1953 bis 1961 Bundeskanzler und stand gemeinsam mit Finanzminister Reinhard Kamitz für den legendären Raab-Kamitz-Kurs, der Österreich ins Wirtschaftswachstum begleitete. Erst als Raab der eigenen Partei nicht mehr dynamisch genug erschien, musste er gehen und wurde noch einmal Kammer-Chef. Während seiner Kanzlerschaft hatte der Wiener Schlossermeister Franz Gustav Dworak diese Position eingenommen.

Langzeit-Präsident der Kammer der gewerblichen Wirtschaft, wie sie damals hieß, war Rudolf Sallinger. Der gelernte Steinmetz und Maurer baute zunächst das Wifi und während seiner fast 27-jährigen Amtszeit die Außenwirtschaftsorganisation auf. Mit ÖGB-Präsident Anton Benya verkörperte Sallinger viele Jahre die Sozialpartnerschaft.

Zehn Jahre lang, von 1990 bis 2000, war der Amstettner Unternehmer Leopold Maderthaner, ein Spezialist für Leuchtreklame, Präsident.

Der erste Industrielle

Der Wechsel zu Christoph Leitl 2000 war in mehrfacher Hinsicht ein Bruch. Leitl musste sich gegen einen Gegenkandidaten durchsetzen. Der Ziegel-Hersteller Leitl war der erste Industrielle in der Kammer, der zudem weder aus Wien noch aus Niederösterreich stammte. Die Kammer wirbelte er gehörig durcheinander, nachdem der Oberösterreicher Kurt Kaun schon einige Vorarbeit geleistet hatte.

Aus dem Kammeramt wurde ein Dienstleistungsunternehmen, das einerseits deutlich sparsamer wirtschaften und andererseits den Mitgliedern mehr Leistungen bringen sollte. Die Außenwirtschaftsorganisation ist dabei wahrscheinlich Leitls Meisterstück. Denn diese Stellen sind mit daran beteiligt, dass Österreichs Firmen ihre Exporttätigkeit ausbauen konnten. Mindestens ebenso wichtig war und ist der Einsatz der WKO für die Bildung. Das duale Ausbildungssystem hat Leitl bei jeder Auslandsreise beworben. Diese Mischung aus Praxis und Theorie, die es in dieser Form zunächst fast nur im deutschsprachigen Raum gab, wird mittlerweile auch schon in China erprobt.

Der erste Berater

Mahrer, der seine Wurzeln in einer Sparte hat, die es vor 25 Jahren noch gar nicht gab, jene der Unternehmensberater und IT-Spezialisten, will jetzt aus der dualen eine triale Ausbildung machen, dass heißt, das Digitale in die gesamte Lehre einfließen zu lassen, um den heimischen Unternehmen jene Fachkräfte zu bringen, die sie benötigen.

Was bleibt sonst von der "Ära Leitl", wie sein sozialdemokratischer Kollege Christoph Matznetter sie bezeichnete? Die Suche nach dem Miteinander beim Streben, den Wirtschaftsstandort zu stärken. Und bei aller Ernsthaftigkeit bisweilen über sich selbst zu lachen.

Abschied aus Wien, Ankunft in Europa

„Baba, Österreich, willkommen in Europa.“ So fasste EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Situation bei der Übergabe der WK-Führung von Christoph Leitl an Harald Mahrer zusammen. Leitl geht in Wien, bleibt aber Präsident der europäischen Kammer.

Seinen emotionalen Abschied feierten mit Leitl seine Frau Erni, seine Kinder Barbara und Stefan und Enkerl, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, sein Vorgänger Heinz Fischer, Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vize HC Strache, Wirtschaftsministerin Margarethe Schramböck Ex-Vize Reinhold Mitterlehner, Notenbank-Chef Ewald Nowotny und die Ex-ÖGB-Präsidenten Erich Foglar und Fritz Verzetnitsch. Auch seine Wegbegleiter Kurt Pieslinger (der ihm geholfen hatte, mit 27 Jahren nach dem Tod des Vaters den Betrieb zu führen), Schulkollege Gerhard Stürmer und Fritz Schneider feierten mit Leitl, der – ganz Europäer – davor warnte, sich von den Amerikanern politisch erpressen zu lassen, und – ganz Familienmensch – seine Enkeltochter Antonia auf die Bühne holte, um auf das wirklich Wichtige im Leben hinzuweisen.

Zwei nicht ganz ernst gemeinte Job-Angebote wurden an diesem Abend abgelehnt, Leitls Angebot, in seine alte politische Heimat, den Wirtschaftsbund, zurückzukehren, erwiderte Ex-NEOS-Chef Matthias Strolz mit dem Gegenangebot, Leitl zum NEOS-Seniorenchef zu machen.

