EZB verlängert Geldflut bis Dezember 2017

FRANKFURT. Monatliches Volumen der Anleihekäufe wird aber von bisher 80 auf 60 Milliarden Euro gesenkt.

EZB-Präsident Mario Draghi Bild: APA/AFP/DANIEL ROLAND

Der Rat der Europäischen Zentralbank hat gestern beschlossen, das Kaufprogramm von Anleihen um neun Monate bis mindestens Dezember 2017 zu verlängern. Gleichzeitig haben die Notenbanker mitgeteilt, das monatliche Volumen ab April von bisher 80 auf 60 Milliarden Euro zu reduzieren.

Fast zwei Jahre nach dem Start dieser vor allem in Deutschland heftig kritisierten Maßnahme im März 2015 werteten viele Volkswirte die angekündigte Reduktion des Volumens als erstes Signal, dass die Notenbank allmählich zur Normalität zurückkehren will. "Damit befindet sich der geldpolitische Ausstieg jetzt für alle auf dem Radarschirm", sagte Andreas Bley, Chefvolkswirt des Bundesverbandes der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).

Draghi: "Anhaltende Präsenz"

EZB-Präsident Mario Draghi betonte jedoch gestern, das Führungsgremium der Notenbank habe am gestrigen Donnerstag nicht über einen Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik gesprochen. Die EZB werde für eine lange Zeit an den Märkten präsent sein, sagte der Italiener. "Anhaltende Präsenz ist unsere heutige Botschaft." Verbraucher sollten also auf absehbare Zeit nicht mit steigenden Sparzinsen rechnen.

Die Anleihekäufe helfen nach Ansicht vieler Experten vor allem hoch verschuldeten Staaten wie Italien, ihre Zinslast erträglich zu halten. Dass Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi nach seiner Niederlage bei der Abstimmung über die geplante Verfassungsreform zurücktrat, hat neue Unsicherheit ausgelöst.

Das Volumen des EZB-Kaufprogramms schwillt nun auf 2,28 Billionen Euro an. Das viele billige Geld soll im Idealfall die Konjunktur ankurbeln und die Inflation anheizen. Um auch weiterhin ausreichend Anleihen zum Kauf zu haben, will die EZB notfalls auch Anleihen mit kürzerer Laufzeit und unterhalb des Einlagenzinssatzes von derzeit minus 0,4 Prozent kaufen.

Draghi bekräftigte außerdem, dass die EZB notfalls auch über das Jahresende 2017 hinaus Anleihen kaufen werde, falls die Inflation nicht wie angestrebt anziehe. Dauer und Umfang des Kaufprogramms könnten jederzeit ausgeweitet werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 24 - 4?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema