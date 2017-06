EZB: Vor Wende in der Geldpolitik

FRANKFURT. Bei Sitzung am Donnerstag in Tallinn soll es zu Richtungsänderung kommen.

Mario Draghi Bild: APA/AFP/EMMANUEL DUNAND

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird Volkswirten zufolge diese Woche einen vorsichtigen Schritt in Richtung geldpolitischer Wende wagen. Die Währungshüter dürften auf ihrem Ratstreffen in Tallinn am Donnerstag wahrscheinlich erstmals seit langer Zeit die Risiken für das Wirtschaftswachstum als ausgeglichen beschreiben – und damit anerkennen, dass sich die Lage deutlich gebessert hat.

EZB-Präsident Mario Draghi würde damit auch andeuten, dass sich die Notenbank allmählich auf einen Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik vorbereitet. So sind zudem Änderungen beim Ausblick denkbar.

Konkrete Ankündigungen zum Abschmelzen der billionenschweren Anleihenkäufe werden allerdings noch nicht erwartet. Auch an den Leitzinsen, die auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegen, dürfte nicht gerüttelt werden.

Aktuell erwerben die EZB und die nationalen Notenbanken jeden Monat Staatsanleihen und andere Wertpapiere im Volumen von 60 Milliarden Euro. Mit dem Geld sollen Banken dazu angeregt werden, mehr Darlehen an Haushalte und Unternehmen zu vergeben anstatt Geld in Anleihen zu investieren. Das noch bis Ende Dezember laufende Programm soll ein Volumen von 2,28 Billionen Euro erreichen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema