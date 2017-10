EU will Mehrwertsteuer betrugssicher machen

Den Mitgliedsstaaten entgehen bis zu 50 Milliarden Euro im Jahr – Streit über neues System.

Steuerthemen sind in der EU immer umstritten, siehe das Tauziehen um die Finanztransaktionssteuer. Nun greift die EU-Kommission ein besonders heißes Eisen an – die Reform des Mehrwertsteuersystems. Künftig soll beim grenzüberschreitenden Handel nicht mehr das Ursprungs-, sondern das Ziellandprinzip gelten. Das geht aus dem Entwurf für eine Reform der EU-Mehrwertsteuer-Richtlinie hervor, den Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici heute präsentieren wird und der den OÖN vorliegt.

Ziel sei es, einen "europäischen Mehrwertsteuerraum" zu schaffen, der "der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts Herr wird" und den großräumigen Mehrwertsteuer-Betrug unterbindet. Die breit angelegte Konsumsteuer bringt dem Fiskus in den EU-Staaten in Summe mehr als eine Billion Euro – fast ein Fünftel der Steuereinnahmen. Durch Karussell-Geschäfte entgehen ihm geschätzt bis zu 50 Milliarden Euro.

Bisher sind Exporteure in der EU von der Mehrwertsteuer befreit. Importeure oder weitere Käufer verrechnen oder zahlen Mehrwertsteuer. Diese Zwischenschritte will die EU eliminieren. Nach dem Plan der EU-Kommission soll der Verkäufer künftig die Ware zum Mehrwertsteuersatz des Ziellandes in Rechnung stellen. Die Steuer soll er – wie auch sonst – nach einem One-Stop-Shop-Prinzip an die eigene Steuerbehörde abführen. Diese soll die Einnahmen mit den jeweiligen Ländern verrechnen.

Damit es nicht zu einfach wird, sieht die EU-Kommission die Umstellung im ersten Schritt nur für Warenlieferungen vor. Dienstleistungen sollen erst in fünf Jahren nach einer Evaluierung erfasst werden. Außerdem soll es bis zu dieser vollen Systemumstellung Ausnahmen für "steuerlich vertrauenswürdige Unternehmen" geben. Firmen, die diesen Status erhalten, könnten weiter ohne Mehrwertsteuer beliefert werden.

Zwist zwischen EU-Staaten

Hintergrund ist der ungelöste Streit zwischen den EU-Staaten, welches der beiden Systeme billiger und einfacher wäre. Österreich und Tschechien wollen seit langem eine Variante ohne Mehrwertsteuer testen, konnten sich aber bis dato mit anderen Ländern nicht einigen. In Steuerfragen entscheiden die EU-Staaten einstimmig.

Möglich ist auch eine Lockerung der strengen Regeln für verminderte Steuersätze. Denn "wenn Güter und Dienstleistungen im Zielland versteuert werden", bringe es nichts, sich in Ländern mit geringen Steuersätzen anzusiedeln, betont die Brüsseler Behörde.

