EU-Steuerpläne: "Das wird ein Bürokratiemonster"

LINZ/BRÜSSEL. Harte Kritik an der Mehrwertsteuer-Reform der Kommission.

Die von EU-Kommissar Pierre Moscovici präsentierten Vorschläge lösen heftige Kritik aus Bild: APA

Betrug bekämpfen, Bürokratie abbauen: Die EU-Kommission will das System der Mehrwertsteuer im Binnenmarkt umfassend reformieren. Die Pläne präsentierte der zuständige Kommissar Pierre Moscovici in der Vorwoche. Die Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Oberösterreich kann den Vorschlägen aber wenig abgewinnen.

"Dieser Richtlinienvorschlag wird sich unserer Meinung nach zu einem wahren Bürokratiemonster entwickeln", sagt Anette Klinger, Steuersprecherin der Sparte Industrie.

Bei diesem geplanten Mehrwertsteuersystem sollen Lieferungen von Waren innerhalb der EU wie inländische Lieferungen besteuert werden. Das bedeutet, dass bei grenzüberschreitenden Leistungen die Mehrwertsteuer des Bestimmungslandes in Rechnung zu stellen ist. Jeder Lieferant, der EU-weit versendet, muss von 28 Ländern die Steuersätze kennen und berücksichtigen. Statt der proklamierten Vereinfachung würde eine aufwändigere und kompliziertere Verschärfung eintreten, so Klinger.

Haftungsrisiko steigt deutlich

Ein Exporteur wäre damit gezwungen, ständig die Änderungen bei den Mehrwertsteuer-Sätzen in den Mitgliedsstaaten zu verfolgen. Das würde Unternehmen vor große Probleme stellen und die Kosten für die Informationsbeschaffung erhöhen, so Klinger.

Das würde die Verwaltungskosten deutlich steigen lassen und auch das Haftungsrisiko gegenüber den Finanzbehörden erhöhen. "Das wäre ein unzumutbares Risiko für Exportunternehmen bei innergemeinschaftlichen Lieferungen", sagt Klinger.

Die EU-Kommission sieht die Mehrwertsteuer seit Langem als dringend reformbedürftig an. Jedes Jahr entgehen den Mitgliedsstaaten laut Berechnungen der Kommission mehr als 150 Milliarden Euro bei der Mehrwertsteuer, davon allein 50 Milliarden Euro durch den grenzüberschreitenden Betrug.

Die nun vorgeschlagenen Reformen würden aber bei der Betrugsbekämpfung wenig bringen. Schließlich sei ein kompliziertes System noch anfälliger für Betrügereien.

Es seien aber auch durchaus begrüßenswerte Teile im Reformvorschlag der EU-Kommission enthalten, sagt Klinger. Die könnte man aber auch ins bestehende System einbauen, anstatt dieses durch ein noch komplizierteres zu ersetzen.

