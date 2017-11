E-Autopionier Tesla will auch Lkw elektrifizieren

PALO ALTO. Strombetriebener Lastwagen soll bei voller Ladung eine Reichweite von 800 Kilometern schaffen.

Tesla-Chef Elon Musk Bild: Reuters

Erst vor wenigen Wochen musste Tesla-Chef Elon Musk eingestehen, mit seinem E-Auto Model 3 "tief in der Produktionshölle zu stecken". In der Nacht auf Freitag zündete er das nächste Feuerwerk. Der Pionier der E-Mobilität will das Lastwagen-Geschäft aufmischen. Musk stellte einen strombetriebenen Sattelschlepper vor, der auch mit voller Ladung bei einem Gewicht von 40 Tonnen eine Reichweite von rund 800 Kilometern erreicht. Die Produktion soll 2019 beginnen.

Der Sattelschlepper hat vier Motoren. Tesla verspricht, dass er pannenfrei eine Million Meilen (1,6 Millionen Kilometer) schaffen kann. In 30 Minuten solle die Batterie auf eine Reichweite von gut 640 Kilometern hochgeladen werden können. Der Lastwagenfahrer soll in der Mitte der Kabine zwischen zwei großen Touchscreen-Displays sitzen. Damit spart sich Tesla verschiedene Versionen für den Links- oder Rechtsverkehr. Der Lkw bekommt die Funktionen des Assistenzsystems Autopilot und eine besonders robuste Windschutzscheibe.

Als Draufgabe stellte Musk ein weiteres Tesla-Modell vor: Einen Roadster, der 2020 verfügbar sein soll. Der sportliche Wagen werde die stärkste Beschleunigung unter Serienautos haben, versprach Musk. Er soll von null auf 60 Meilen pro Stunde (96 km/h) in 1,9 Sekunden kommen. Auch bei Autobahn-Tempo soll die Reichweite 1000 Kilometer erreichen. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Tesla mit 250 Meilen pro Stunde (402 km/h) an.

Die Inszenierung war typisch für Elon Musk: Bei der Präsentation schoss der rote Roadster auf einem Flugplatz im kalifornischen Hawthorne aus dem Anhänger des Tesla-Sattelschleppers heraus.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema