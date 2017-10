Drogerie-Patriarch Müller gründete Stiftung in Linz

Deutscher Unternehmer dürfte die Nachfolge regeln.

Erwin Müller ist 85 Jahre alt. Bild: dpa

Der deutsche Drogerie-Konzern Müller wird künftig offenbar von Linz und der Steiermark aus gesteuert – zumindest, was die Eigentümerverhältnisse betrifft. Denn der Firmenpatriarch Erwin Müller, der die Handelskette aufgebaut hat, gründete eine Privatstiftung in Linz. Ihre Adresse lautet Ottensheimer Straße 32. Das ist auch der Standort der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei LeitnerLeitner. Diese dürfte also bei der Errichtung der Stiftung aktiv gewesen sein. Von LeitnerLeitner und von Müller mit Sitz in Ulm gibt es keine Stellungnahmen.

Als Vorstand der Erwin Müller Privatstiftung sind im Firmenbuch der Vorsitzende Walter Schiefer aus Leibnitz, sein Stellvertreter Norbert Ertler aus Graz und Arndt Geiwitz aus Ulm eingetragen. Schiefer ist Unternehmensberater und gehörte im Vorjahr so wie Erwin Müllers Ehefrau Anita Müller jener Gruppe von Investoren an, die die Therme Bad Gleichenberg kaufte. Ertler ist Steuerberater, Geiwitz ist Müllers Wirtschaftsprüfer und als Insolvenzverwalter der insolventen deutschen Handelskette Schlecker bekannt geworden.

Auch in der in Graz ansässigen E+A Müller Privatstiftung sind die drei Vorstandsmitglieder tätig. In Leibnitz gibt es die E+A Müller Stiftungsverwaltungs GmbH, in der Schiefer Geschäftsführer und Anita Müller Gesellschafterin ist.

Schiefer gilt als Freund der Familie Müller. Mit der Stiftungskonstruktion in Österreich wolle Erwin Müller seine Nachfolge regeln, wird in deutschen Medienberichten spekuliert. Der Firmengründer ist im September schon 85 Jahre alt geworden, hält die Zügel im Unternehmen aber immer noch fest in der Hand. Derzeit ist er sogar wieder der alleinige Chef, nachdem Elke Menold ihr Amt als Geschäftsführerin zurückgelegt hat.

Mit der Stiftung in Linz soll die Drogeriemarkt-Kette wohl auch nach Erwin Müllers Ausscheiden so gesteuert werden, wie er sich das vorstellt. Offizielle Stiftungszwecke sind der Erhalt und die Förderung des Unternehmens. Erwin Müllers Sohn Reinhard Müller, der 2006 nach Differenzen aus der Firmenleitung ausgeschieden war, hat sich dem Vernehmen nach auszahlen lassen und brachte seine Anteile in die Stiftung ein.

Der Müller-Konzern erwirtschaftete zuletzt mit 34.000 Mitarbeitern mehr als vier Milliarden Euro Umsatz. Europaweit gibt es 812 Filialen, davon 76 in Österreich.

