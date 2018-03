Drei erhöht die Gebühren und krempelt Filialen um

WIEN. Mobilfunker steigerte Umsatz bei stabilem Ergebnis.

Drei-Chef Jan Trionow: "Wir wollen der Konkurrenz Paroli bieten." Bild: APA

Der zur chinesischen Hutchison-Gruppe gehörende Mobilfunker Hutchison Drei Austria erhöht die Grundgebühr von mehr als 60 seiner Mobilfunk-Tarife. Dies bestätigte gestern Drei-Chef Jan Trionow bei der Präsentation der Jahreszahlen in Wien.

Die Tarife steigen um 3,92 Prozent, weil die Vorjahresinflation von 2,1 Prozent mit jener von 2015 (0,9) und 2016 (0,9) zusammengezählt wird. Betroffen sind Verträge aus den Jahren 2013 bis 2015. Trionow begründet dies mit der in den Geschäftsbedingungen festgelegten "Wertsicherung", also der regelmäßigen Inflationsanpassung. Das sei auch in anderen Branchen üblich.

Das vergangene Jahr verlief für den Konzern laut Trionow "sehr gut und erfolgreich". Der Umsatz stieg um fünf Prozent auf 812 Millionen Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieb mit 342 Millionen Euro stabil. Beim Betriebsergebnis Ebit gab es einen Rückgang von einem Prozent auf 242 Millionen Euro. Die Zahl der Kunden legte von 3,8 auf 3,9 Millionen zu, auch dank der Kunden von Tele 2. Nach der Übernahme im Herbst des Vorjahres plant Drei, ab Sommer als gemeinsames Unternehmen aufzutreten.

Parallel dazu krempelt Drei seine Standorte in Österreich um. Die 83 Filialen sollen "wie ein Wohnzimmer" werden, so Trionow. Geplant ist, dass Kunden das gesamte Portfolio testen können – von Handys über Fernsehen bis zu digitalen Produkten. Bis 2021 sollen alle Filialen umgebaut sein. (rom)

