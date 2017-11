Drei bläst nach Tele2-Übernahme zum Angriff auf A1

WIEN. In den österreichischen Telekommunikationsmarkt kommt Bewegung: Der zum chinesischen Hutchison-Konzern gehörende Mobilfunker Drei hat, wie berichtet, Ende Juli den Festnetzanbieter Tele2 für 95 Millionen Euro gekauft.

Drei-Chef Jan Trionow Bild: APA

Nun ist die Übernahme in trockenen Tüchern, wie Drei-Chef Jan Trionow gestern, Dienstag, in Wien bestätigte.

Drei will mit der Übernahme den Druck auf Österreichs Marktführer A1 Telekom Austria erhöhen. "Wir werden nun zu einem Komplettanbieter und damit ein stärkerer Konkurrent als bisher", sagte Trionow im Gespräch mit den OÖNachrichten. Durch den Zusammenschluss mit Tele2 decke Drei die Bereiche Mobilfunk, Festnetz, Internet und Streaming ab. Das neue Unternehmen werde etwa vier Millionen Kunden und 1500 Mitarbeiter haben. Trionow peilt in Zukunft einen jährlichen Umsatz von einer Milliarde Euro an. Drei will den Anteil der Geschäftskunden von 12 auf 22 Prozent steigern.

Tele2-Chef Pufitsch geht

Die Marke Tele2 soll im zweiten Quartal 2018 verschwinden. Dann werden beide Unternehmen gesellschaftsrechtlich verschmolzen sein, kündigte Trionow an. Veränderungen gibt es auch in der Führungsetage: Der bisherige Tele2-Geschäftsführer Alfred Pufitsch verlässt das Unternehmen. Das Drei-Management wird die Geschäfte der Tele2 führen. (rom)

