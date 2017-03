Dow Jones erstmals über 21.000 Punkten

Dann ist der Trump ja gar nict so böse, wie uns die Medien dies vermittelt haben ?

Wenn es um Finanzen geht werden plötzlich alle wieder gut, auch wenn die Finanzen nur aus weiterer Verschuldung bestehen.

Da Trump einer Erhöhung der Militärausgaben trotz Überschreitung der 20 Billionen Schuldengrenze zugesagt hat, wird mir so einiges klar.

Nur: 20 Billionen US Schulden geteilt durch 350 Millionen US Bürger = $ 57 142.- pro Einwohner inklusive Kinder und Arbeitsloser.

Wer wird am Ende diese steigende Rechnung wohl bezahlen ???