Dow Jones auf Rekordkurs, Börsespiel nimmt Fahrt auf

NEW YORK / LINZ. Wer jetzt beim Börsespiel einsteigt, hat noch gute Siegchancen

An der Wall Street geht es rund, beim OÖN-Börsespiel auch. Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/SPENCER PLATT

Nicht nur der deutsche Aktien-Leitindex DAX, auch der US-amerikanische Dow Jones ist derzeit auf Rekordkurs. Gestern, Montag, stieg er gegen 15.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 22.941,44 Punkte. Am Freitag hatte der Dow Jones bei 22.907 Punkten ein Allzeithoch markiert. Er kratzte also bereits an der 23.000-Punkte-Marke.

Der DAX hatte vorige Woche die 13.000-Punkte-Marke überschritten. Auch der österreichische Leitindex ATX entwickelt sich gut. Aktien aus all diesen Indizes und viele weitere Wertpapiere können beim OÖN-Börsespiel in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich gehandelt werden.

Das Börsespiel findet zum 16. Mal statt und läuft seit knapp zwei Wochen. Die Spannung ist groß, jeden Tag gibt es Änderungen im Klassement. Sie können jederzeit unter www.oon-boersespiel.at einsteigen und mitmachen. Die Chancen auf den Gesamtsieg und die vorderen Plätze sind weiter intakt. Es ist noch alles möglich.

Gestern lag Melanie Steinbauer in Führung. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Rudolf Kastner und Karin Bründl-Kalchgruber. Steinbauer hatte das fiktive Startkapital von 50.000 Euro bis zum Wochenende um 5,18 Prozent vermehrt. Der Hauptpreis des heurigen Börsespiels ist ein Citroën C3 Aircross im Wert von 15.500 Euro. Weitere Preise sind eine New-York-Reise, Zertifikate-Gutscheine, Fondsanteile, Einkaufsgutscheine und ein Wellness-Wochenende.

In der Schülerwertung gibt es ein iPad, ein iPhone und Sportler-Gala-Tickets zu gewinnen. Am Montag lag Lorenz Nimmervoll mit plus 3,81 Prozent auf Platz eins. Zweiter war Kevin Ortner, Dritter Tobias Katzinger. Die besten Schulklassen gewinnen einen Abenteuer-Ausflug, eine Konzertfahrt und einen Kinobesuch. Gestern führte die 4ABHK der HAK Linz-Rudigierstraße (plus 2,09 Prozent) vor dem vierten Jahrgang der HAK Linz-Auhof und der 2a1KT der Berufsschule Mattighofen.

