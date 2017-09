Dionys Lehner verlässt Aufsichtsrat der Linz Textil

LINZ. Der langjährige Vorstandsvorsitzende der Linz Textil und Hauptaktionär, Dionys Lehner verlässt den Aufsichtsrat der Linz Textil. Sein direkter Wechsel von Vorstand in den Aufsichtsrat hat zu einem heftigen Konflikt mit einer Kleinaktionärsgruppe geführt.

Dionysos Lehner Bild: VOLKER WEIHBOLD

Am 12. Oktober 2017 findet eine außerordentliche Hauptversammlung statt, dabei wird der Wechsel vollzogen. Lehners Ehefrau Barbara wird das Mandat übernehmen.

Lehner betont in einer Stellungnahme, dass er zusammen mit Aufsichtsratspräsident Anton Schneider seine Aufgabe in der permanenten Verbesserung der industriellen Konzeption, der Marktadaption, unter den harten Spielregeln der Veränderung in der wirtschaftlichen Gesamtsituation und der daraus resultierenden Währungsschwankungen, sowie der Ausarbeitung der mittel- und langfristigen Strategie gesehen hat. Beide Herren sehen sich nicht in der Lage, Schäden, die durch die eigenen Aktionäre verursacht werden, zu reparieren.

Dieser Schritt bringe eine Verjüngung des Aufsichtsrats sowie die Erfüllung der angekündigten Frauenquote, jheißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

Der Vorstand der Linz Textil Holding AG bedauert diesen Schritt. Es gehe damit der Linz Textil enorme Praxiserfahrung verloren. Die Tatsache, dass die Linz Textil-Gruppe aufgrund einer mehrjährigen Vorbereitungsphase in der Lage war, trotz der Weltwirtschaftskrise 2008 mit schwarzen Zahlen abzuschließen, geht auf die erfolgreichen Weichenstellungen von Lehner zurück. Das Gleiche gilt für die große Restrukturierungsmaßnahme im Jahr 2014, die aufgrund einer empfindlichen Verlustsituation notwendig war. Ohne diese Restrukturierung hätte die Linz Textil-Gruppe 2016 wie im Jahr 2014 wohl einen Verlust ausweisen müssen.

