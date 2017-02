Dijsselbloem: "Griechenland und Euro-Geldgeber nähern sich an"

BRÜSSEL/ATHEN. Euro-Finanzminister sollen am 20. Februar Bewertung vornehmen.

Euklid Tsakalotos (li.) und Jeroen Dijsselbloem Bild: Reuters

Die griechische Regierung und hochrangige Vertreter der internationalen Geldgeber haben sich im Reformstreit angenähert. Bei einem Spitzentreffen in Brüssel seien Fortschritte erzielt worden, teilte Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem am Freitagabend mit. Man sei nahe daran, eine gemeinsame Position zu finden, damit Vertreter der Prüf-Institutionen von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Euro-Rettungsschirm ESM kommende Woche nach Athen zurückkehren könnten. Bei dem Treffen der Euro-Finanzminister am 20. Februar solle dann eine Bewertung vorgenommen werden.

Ein erfolgreicher Abschluss der Überprüfung griechischer Reformmaßnahmen ist Voraussetzung dafür, dass weitere Tranchen an Finanzmitteln durch die Euro-Länder freigegeben werden können. Zuvor hatten sich die Euro-Zone und der Internationale Währungsfonds (IWF) nach langem Ringen Insidern zufolge auf eine gemeinsame Position geeinigt und weitere Sparanstrengungen von Griechenland gefordert.

Griechenland solle demnach zusätzliche Reformen mit einem Volumen von 1,8 Milliarden Euro bis zum Ende des laufenden Hilfsprogramms 2018 beschließen und den gleichen Betrag noch einmal für die Zeit danach. Dabei gehe es um Steuereinnahmen sowie Pensionskürzungen.

Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem setzte für den gestrigen Nachmittag kurzfristig ein Sondertreffen zu Griechenlands 86 Milliarden Euro schwerem Hilfsprogramm in Brüssel an. An dem Treffen sollten neben Dijsselbloem der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos sowie Vertreter der vier Gläubiger-Institutionen EU-Kommission, EZB, Euro-Rettungsfonds ESM und IWF teilnehmen, wie es gestern aus EU-Kreisen hieß.

Der IWF und die Europäer streiten seit Monaten über die Aussichten für das hoch verschuldete Land. Nach Ansicht des Währungsfonds gehen Athen und die europäischen Gläubiger von übermäßig optimistischen Vorhersagen bei Wachstum und Haushaltslage aus.

Einer der Streitpunkte ist der sogenannte Primärüberschuss, also der Budgetüberschuss Griechenlands vor Zinszahlungen. Wie die Einigung aussieht, blieb vorerst offen.

