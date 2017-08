Digitalwährung Bitcoin so viel wert wie noch nie

Die Spekulanten machen damit gutes Geld, genauso wie die Spekulationen an der Börse, wo auch in Sekundenbruchteilen durch Spekulationen auf fallende und/oder steigende Kurse Gewinne gemacht werden.

"Unsere" Volksvertreter machen weltweit nichts dagegen, denn sie haben soviel Kapital das sie zum Leben nicht brauchen und damit es den Spekulanten anvertrauen.

Aber irgendwann hat das Spiel ein Ende - wie bei jedem Pyramidenspiel.



Spekulanten könnten Blase platzen lassen

Seit der globalen Finanzkrise 2008 hat Chinas Regierung nicht mehr so energisch in den Aktienmarkt eingegriffen, um einen Börsencrash zu verhindern - so haben es Staatsmedien berichtet.



