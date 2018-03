Digitalsteuer für Google & Co wird der nächste Zankapfel mit USA

BRÜSSEL. Die EU will rund 100 Konzerne der digitalen Wirtschaft mit drei Prozent auf ihre Umsätze besteuern.

Dem Konzern droht Ungemach Bild: APA

Die EU-Kommission legt kommenden Mittwoch ihren Vorschlag für eine Besteuerung von digitalen Umsätzen vor: drei Prozent. Rund 100 Unternehmen, auch Google und Amazon, wären betroffen. Das Thema droht zu einem weiteren Zankapfel zwischen der EU und den USA zu werden. US-Finanzminister Steven Mnuchin hat bereits wissen lassen, er lehne solche Vorschläge "strikt ab".

Während traditionelle Firmen durchschnittlich 23 Prozent Steuer zahlen, sind es bei den Online-Multis nur neun Prozent. Die großen Internetkonzerne wie Google oder Amazon sollen verpflichtet werden, auf Umsätze, die sie mit Nutzerdaten bzw. Werbung generieren, Steuern zu zahlen. Die Regelung soll gelten, bis es eine Lösung zur besseren Ausrichtung der Steuersysteme auf die digitale Wirtschaft – Stichwort: digitale Betriebsstätte – gibt.

Streit ist programmiert: Länder wie Irland oder Luxemburg fürchten um ihre Steuersparmodelle für Internetfirmen, während neben Frankreich auch Italien, Spanien, Deutschland und Österreich nicht mehr länger zusehen wollen, wie sie in dem am stärksten wachsenden Wirtschaftssektor steuermäßig fast leer ausgehen. Die Kommission will vor allem verhindern, dass die Mitgliedsstaaten unterschiedliche Lösungen einführen, was die Slowakei, Ungarn und Italien bereits tun.

Die temporäre EU-Digitalsteuer soll für Konzerne mit mehr als 750 Millionen Euro Jahresumsatz weltweit und 50 Millionen Euro in der EU gelten und europaweit rund 4,8 Milliarden Euro einbringen.

