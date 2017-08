Digitaler Denkanstoß für kleine Firmen

Zweite Runde für Förderung von Digitalisierungsprojekten startet

„Das Förderprogramm Digital Starter gab den Denkanstoß. Wir haben in den vergangenen Jahren vieles in der Produktion verbessert. Das Büro wurde bei der Optimierung aber vergessen“, sagt David Schachreiter, Geschäftsführer der Franz Schachreiter Treppenmanufaktur. Der Ottnanger Betrieb ließ sich ein halbes Jahr von einem Unternehmensberater als Innovationsmanager begleiten, der mehrere Digitalisierungsprojekte in der Firma anstieß. „Selber hat man den Kopf nicht dafür und steckt zu tief im Alltag fest“, sagt der Chef. So wurde Schritt für Schritt das Projekt- und Dokumentenmanagement mit einer neuen Software neu aufgestellt, was die Ablauforganisation verbessern soll. Alle Projektdaten sind zusammengefasst, damit fallen intern Nachfragen weg. Auch die Daten der digitalen Vermessung der Baustellen fließen automatisch ein. Schachreiter verspricht sich einen Qualitätsschub.

Der 20 Mitarbeiter-Betrieb ist ein Beispiel von 90 Unternehmen, die beim ersten Durchgang des Förderprogramms Digital Starter gefördert wurden. Bis zu 6000 Euro gibt es vom Wirtschaftsressort des Landes und der Wirtschaftskammer (WK). „Ziel des Programms ist es, die große Herausforderung Digitalisierung als Chance auf die kleinen und mittleren Betriebe herunterzubrechen und konkrete Projekte anzugehen“, sagt Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer. Ab 1. September läuft der zweite Durchgang. Bis 15. Oktober können wieder Projekte eingereicht werden beim Innovationsservice der WK. Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl sagt, es sei wichtig, kleine und mittlere Betriebe in die Digitalisierung zu integrieren. „Sie sind Teil von Wertschöpfungsketten und müssen mit den Leitbetrieben mithalten können.“

Ein zweites Beispiel, wofür die Förderung eingesetzt wurde, präsentierte Thomas Pürstinger von SP Verpackungen in Nußbach. Das Wellpappe-Verpackungs-Unternehmen hat seinen Online-Shop um individualisierte Gestaltungsmöglichkeiten aufgebessert. Die Kunden sehen jetzt Stanzpläne von Kartonagen und können direkt online das Design gestalten. “Wir können damit viel besser unsere Möglichkeiten präsentieren, die Kunden verstehen besser, was möglich ist, und was nicht. Das beschleunigt die Auftragsabwicklung“, sagt der Chef des 20-Mitarbeiter-Unternehmens.

