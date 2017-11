Digitale Kanäle, chinesische Fans: Wie der FC Bayern den Umsatz verdoppelte

MÜNCHEN/LINZ. Fußballverein bespielt seit 2010 soziale Medien – Heute 72 Millionen Fans und Follower.

Bayern München auf Werbetour in Asien: Fans bejubeln Thomas Müller, Fotos und Videos werden verschickt und geteilt. Bild: dpa

Der FC Bayern München ist nicht nur ein sehr erfolgreicher Fußballverein, sondern auch ein Unternehmen, das sein Produkt perfekt vermarktet.

Der Klub hat in der Saison 2016/17 Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn erreicht. Man sei ein "gutes Beispiel für seriöse und solide Finanzpolitik", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei der Bilanzpräsentation. In den vergangenen Jahren hat der FC Bayern auch seine Stärken in der Digitalisierung und Globalisierung ausgespielt.

Digitalisierung sei nach dem sportlichen Erfolg das wichtigste Thema für den Verein, sagte Stefan Mennerich am Freitag beim Marketing Forum in Linz. Der Direktor für Neue Medien, Medienrechte und IT beim FC Bayern erklärte, dass schon 50 Prozent der Merchandising-Einnahmen über E-Commerce und 40 Prozent des Sponsorings über digitale Kanäle und Plattformen generiert werden.

Spieler im Wohnzimmer

2010 startete der im Jahr 1900 gegründete Verein, soziale Medien wie Facebook, Twitter und Snapchat zu bespielen. Die Zahl der Fans und Follower stieg bis 2013 auf zehn Millionen. Derzeit sind es schon 72 Millionen auf 30 Kanälen. In diesen sieben Jahren hat der Verein seinen Umsatz in etwa verdoppelt und den Gewinn vervielfacht.

92 Prozent der Fans und Follower in den sozialen Medien kommen nicht aus Deutschland. "Fokusmärkte sind China und die USA", sagte Mennerich. Dort absolvierte die Mannschaft des FC Bayern zuletzt mehrwöchige Trainings- und Werbetouren. 2014 wurde außerdem ein Büro in den USA eröffnet, heuer eines in China.

2015 hat der Verein ein eigenes Rechenzentrum in München gebaut, heuer wurden ein FC-Bayern-Fernsehsender und gemeinsam mit anderen Vereinen das soziale Netzwerk "Dugout" gestartet. Die mobile Internetverbindung in der Allianz-Arena ist so leistungsfähig, dass die Fans Emotionen in Sekundenschnelle mit Leuten außerhalb des Stadions teilen können. Als erster Sportverein bieten die Bayern neuerdings auch eine Augmented-Reality-Funktion in ihrer App. Man kann Spieler wie Thomas Müller virtuell in das eigene Wohnzimmer stellen oder setzen. Mit einem Klick gelangt der Fan dann mitunter in den Online-Shop, um Trikots, Schals oder Bälle zu kaufen.

Es gehe darum, die Reichweite zu steigern und die weltweit 600 Millionen Sympathisanten des FC Bayern zu erreichen, sagte Mennerich. Das gehe mit Inhalten in Posts, Tweets, Videos, Grafiken, Livechats mit Spielern und vielem mehr.

Lederhose und Weißbier

"Das alles funktioniert aber nur gut, wenn die Marke stabil und konsistent bleibt", sagte Mennerich. Sie dürfe nicht beliebig und austauschbar werden. Die Marke FC Bayern solle in die Welt transportiert werden. "Und dabei dürfen wir nie vergessen, woher wir kommen." Es gehe darum, die Vereinskultur, das "Mia san mia", zu pflegen.

So ist es kein Zufall, dass Spieler wie Arjen Robben und David Alaba des öfteren mit Lederhose zu sehen sind und bei der Meisterfeier Weißbier statt Gatorade getrunken und verschüttet wird. (az)

Die „Firma“ FC Bayern

640 Millionen Euro: Der FC Bayern München erwirtschafte in der Saison 2016/17 einen Rekordumsatz von 640 Millionen Euro. 2010/11 waren es 291 Millionen. Der Nettogewinn ist in dieser Zeit von 1,3 auf 39,19 Millionen gestiegen.

284.000 Mitglieder: Mit 284.000 Mitgliedern ist der FC Bayern der größte Sportverein der Welt. Laut Klub gibt es

600 Millionen Sympathisanten.

27 Titel: Bayern München war 27 Mal deutscher Meister und fünf Mal Champions League/Meistercup-Sieger.

