Diesel-Gipfel: VW gibt bis zu 10.000 Euro Öko-Prämie

Außerdem gibt es Software-Updates für 600.000 Fahrzeuge: Ausstoß von Stickoxiden soll um 30 Prozent sinken

Wien. „Es waren keine einfachen Gespräche“, sagte Verkehrsminister Jörg Leichtfried gestern, Dienstag, nach dem Diesel-Gipfel. Zu den Verhandlungen hatte er die Automobil-Importeure geladen. Vertreten waren die Marken Mercedes-Benz, BMW, Kia, Ford, Renault, Porsche, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Hyundai, Mitsubishi und Opel.

Die Unternehmen haben Software-Updates für rund 600.000 Dieselautos zugesagt. Hier gehe es sowohl um freiwillige Umrüstungen als auch jene im Rahmen der laufenden Rückholaktion, erklärte Günther Kerle, Vorsitzender der Automobil-Importeure. Damit meint er 300.000 Fahrzeuge aus dem VW-Konzern.

Die Hersteller garantieren laut Leichtfried, dass der Stickoxid-Ausstoß der Fahrzeuge dadurch um bis zu 30 Prozent gesenkt wird. Zudem sicherten sie zu, dass es durch die Updates zu keinen Nachteilen bei Kraftstoffverbrauch, Motorleistung und Kohlendioxid-Ausstoß kommen werde. Um Kunden zur Nachbesserung zu bewegen, soll es Anreize wie Gutscheine geben. Die Updates sollen im Frühjahr 2018 starten. Nicht geeinigt haben sich Politik und Importeure auf technische Nachrüstungen.

Weiters werden die Autokonzerne ab sofort eine Öko-Prämie zahlen, wenn der Fahrer eines alten Diesel-Autos auf ein umweltfreundlicheres Fahrzeug umsteigt, das weniger Schadstoffe ausstößt. Die Unternehmen legen die Prämien jeweils selbst fest. Im VW-Konzern gibt es bis zu 10.000 Euro, die weiteren Marken geben die Prämien in den nächsten Tagen bekannt.

Keine Verbote ab 2030

Leichtfried betonte, dass man das „magere Ergebnis von Deutschland aufgefettet“ habe. Erstens hätten in Österreich auch Hersteller aus anderen Ländern den Maßnahmen zugestimmt. Insgesamt seien bereits 80 Prozent des Marktes abgedeckt. Zweitens wirke die Umstiegsprämie in Deutschland oft wie eine „Lager-Leerräum-Prämie“, mit der größere Autos auf den Markt gebracht würden. In Österreich sei es entscheidend, dass das neue Auto „ökologisch günstiger“ sei. Außerdem gibt es für jene, die auf ein Elektroauto umsteigen, einen zusätzlichen Öko-Bonus. Letztlich könnte die Förderung hier mehr als 10.000 Euro betragen, inklusive der seit heuer gewährten teilstaatlichen 4000-Euro-Förderung. Der E-Golf wird so um 11.000 Euro billiger. Kerle sagte, dass man mit einem positiven Gefühl zum Gipfel gekommen sei und ihn so auch wieder verlasse. Er dankte Leichtfried für das „Bekenntnis zum Autoland Österreich“. Der Minister sprach sich gegen Fahrverbote und Verbote von Verbrennungsmotoren aus. Gemeinsam wird im Herbst an einer „Abgas-Strategie 2030“ gearbeitet. Leichtfried sagte, ab diesem Jahr solle es jedem möglich sein, abgasfreie Autos zu fahren. Elektroautos sollen dann massentauglich und leistbar sein.

Reaktionen:

Es gab auch viel Kritik an den Ergebnissen des Diesel-Gipfels. „Die angekündigten Prämien sind nicht mehr als ein Marketing-Gag. Und ein Software-Update bringt eine viel zu geringe Reduktion der Schadstoffe“, so der Verkehrsclub Österreich. Greenpeace sprach von einer „Augenauswischerei“. Eine leichte Verbesserung gegenüber dem deutschen Gipfel sei nur die zusätzliche Prämie für den Kauf von Elektroautos.

Einige Detailfragen blieben gestern noch offen. Besonders wie die Hersteller garantieren, dass durch die Software-Updates keine Nachteile bei der Gewährleistung entstehen und wie mit Leuten umgegangen wird, die ihr Auto nicht zum Update bringen.Die Höhe der Öko-Prämien fehlt großteils noch.

