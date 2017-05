Diesel: Antrieb für 250.000 Jobs

WIEN. Am Dieselmotor hängen in Österreich 250.000 Arbeitsplätze und eine Wertschöpfung von 17 Milliarden Euro. Eine weitere Diskreditierung des Dieselmotors hätte daher gravierende Folgen, heißt es in einer Studie.

In Deutschland lässt sich schon ein deutlicher Nachfragerückgang bei Diesel-Fahrzeugen ablesen. “Die Verunsicherung bei Diesel-Pkw führt bei privaten Neuwagenkäufer immer stärker zur Kaufverweigerung„,sagt Automobil-Experte Ferdinand Dudenhöfer. Nur noch 24 Prozent der privaten Neuzulassungen entfallen auf Dieselfahrzeuge. In besseren Zeiten waren das 40 Prozent.

„Der Diesel ist zu Unrecht in Verruf geraten“, sagt Christian Pesau vom Arbeitskreis der Automobilimporteure in der Industriellenvereinigung. „Der moderne Diesel ist effizient und sauber. Ohne ihn wären die strengen EU-Klimaziele nicht erreichbar.“



Eine Studie des Economica Instituts für Wirtschaftsforschung besagt, dass am Dieselmotor insgesamt 17,3 Milliarden Euro Wertschöpfung hängen. Das liegt in der Größenordnung des Tourismus, sagt Studienautor Christian Helmenstein. 125.000 Menschen sind im Bereich der Autowirtschaft im Zusammenhang mit dem Diesel beschäftigt, mit nachgelagerten Branchen ist der Diesel gar Antrieb für 250.000 Arbeitsplätze. „Ungerechtfertigte Aussagen zum Diesel dürfen nicht dazu führen, dass diese Jobs gefährdet werden“, sagt der Chef von BMW in Steyr, Gerhard Wölfel.

Jedes zweite Patent der Motorenhersteller im Dieselbereich wie AVL List oder BMW betrifft bereits Umweltschutzmaßnahmen. Die Branche fordert klare Aussagen der Politik zum Diesel. Fahrverbote für Dieselfahrzeuge seien der falsche Weg, sie würden zu deutlichen Wertverlusten bei Fahrzeugen führen. In einem realistischen Szenario ist von fünf Milliarden Euro die Rede.

1 Kommentar (413) · 15.05.2017 14:38 Uhr von kritikerix· 15.05.2017 14:38 Uhr Nein, den Dieselmotor in PKW's kann man nicht diskreditieren, sondern ohne wenn und aber nur abschaffen! Es gibt keinen logisch erklärbaren Grund, warum solche Fahrzeuge überhaupt noch zum Verkehr zugelassen werden. Jedes andere Gefährt mit solchen Abgaswerten, würde man es heute neu auf den Markt bringen, erhielte nie und nimmer eine Genehmigung.

Jeder, der einen Hauptschulabschluss geschafft hat, weiß, wie es um die Verbrennungsrückstände im Vergleich zum Benzinmotor bestellt ist. Und eigentlich sollte man jeden, der diesbezüglich falsche Informationen veröffentlicht, als kriminell bezeichnen dürfen. Antwort schreiben

