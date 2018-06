Die neue Laudamotion buhlt um Passagiere, Piloten und Flugzeuge

LINZ/WIEN. Unter der Flugnummer OE 505 startete gestern Nachmittag in Linz erstmals ein Laudamotion-Flieger nach Palma.

Um 16.35 Uhr landete die erste Laudamotion aus Palma gestern in Linz, ein paar Minuten später die Eurowings. (Schwarzl) Bild: Alexander Schwarzl

Ein paar Minuten später hob der bisherige Partner Eurowings von Hörsching Richtung Palma ab. Mit 31. Mai ist die Kooperation der Laudamotion mit der Lufthansa-Tochter ausgelaufen, nachdem Lauda mit Ryan-air den Erzrivalen der Lufthansa als Partner an Bord geholt hatte.

Damit beginnt für die junge Fluglinie Laudamotion ein neuer Lebensabschnitt. Denn auch der zweite Partner aus den ersten Tagen, der Reiseveranstalter Thomas Cook, hat die Zusammenarbeit bereits wieder beendet. Andreas Gruber, neben Niki Lauda zweiter Geschäftsführer, ist dennoch zufrieden: "Wir hatten im Mai über das gesamte Streckennetz eine durchschnittliche Auslastung von 85 Prozent."

Auch die aktuellen Buchungszahlen von Österreich weg seien gut. "Von Palma zurück sind die Flieger natürlich leerer, weil wir keine Passagiere hingebracht haben." Deshalb lockt die Fluglinie derzeit mit Schnäppchenpreisen ab 9,99 Euro – allerdings nach dem Ryanair-Prinzip: Jede Leistung kostet ein paar Euro extra.

Wer bei Laudamotion bucht, wird automatisch auf die Ryanair-Buchungsmaschine umgeleitet. Eine technische Schnittstelle zu den Reiseveranstaltern fehlt noch. "Die Homepage ist keine optimale Lösung, wir arbeiten unter Hochdruck an einer Verbesserung", sagt Gruber. Mit den Reiseveranstaltern sei man in intensivem Kontakt. Mit TUI etwa arbeite Laudamotion aktiv zusammen. "Aber natürlich stoßen bei uns jetzt zwei Welten aufeinander: Ryanair hat einen seat-only-Vertrieb und Niki hat früher 50 Prozent der Plätze über Veranstalter verkauft." Man wolle das Beste aus beiden Welten zusammenführen. Dass der Strategieschwenk hin zu Ryanair Probleme bereitet habe, stellt Gruber in Abrede: "Es hat keinen einzigen Tag gegeben, an dem wir nicht im Verkauf waren."

Doch die Vertriebskanäle sind nicht der einzige Engpass: 19 Flugzeuge sind derzeit im Einsatz der Laudamotion – zehn von Ryanair und neun Leasingmaschinen von Lufthansa. Letztere will Gruber so rasch wie möglich tauschen: "Man kann günstigere Flugzeuge leasen." Mittelfristig ist die Rede davon, die Flotte auf 30 bis 50 Flugzeuge zu erweitern. Dazu braucht es deutlich mehr Piloten, die in Wien ebenfalls Mangelware sind. Deshalb lockt Lauda mit Gehaltserhöhungen und Bonuszahlungen. "Wenn wir die Flotte verdoppeln, haben wir enormen Personalbedarf", sagt Gruber.

