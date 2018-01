Die Welt produziert wie wild Zucker, obwohl der Verbrauch sinken sollte

BRÜSSEL/WIEN. EU öffnet Markt und heizt Erzeugung an – Behörden wollen Konsum einschränken.

Ein weiterer Rohstoffmarkt gerät aus den Fugen: Weil die EU ihre Marktschranken geöffnet hat und wetterbedingt gute Ernten bei Rüben und Zuckerrohr eingefahren werden, produziert die Welt mehr Zucker denn je. Doch in den USA und in Europa werden die Pläne konkret, den Zuckereinsatz in Lebensmitteln wegen der grassierenden Fettsucht und einer richtiggehenden "Diabetes-Epidemie" zu begrenzen.

Der Weltmarktpreis von weißem Zucker ist – in Euro – von rund 600 je Tonne im Jahr 2011 auf 333 im November 2017 gefallen. Der EU-Durchschnittspreis hielt sich etwas besser, sank aber trotz Importschranken in den vergangenen vier Jahren auch von mehr als 700 auf 420 Euro – siehe Grafik.

Die Zuckerbarone bleiben auf Expansionskurs. Sie erwarten, dass steigender Wohlstand in den Schwellen- und Drittweltländern den Hunger nach Süßem steigert.

Agrana gibt Entwarnung

In Europa hat sich der Preiskampf verschärft, wie das EU-Preismonitoring zeigt, aber offensichtlich nicht so schlimm wie von den Erzeugern befürchtet. "Unsere Erwartungen entsprechen der im EU Sugar Price Reporting für Oktober ausgewiesenen Entwicklung. Interessant ist, dass erstmalig ein Monat des neuen Wirtschaftsjahres, ohne Quoten und Mindestpreise, gezeigt wird", stellt Hans Marihart, Generaldirektor des österreichischen Stärke-, Zucker- und Fruchtkonzerns Agrana AG, fest.

Noch vor einigen Wochen hat noch erhöhte Unsicherheit geherrscht. Das erst im Vorjahr mit den Rübenbauern ausgehandelte Liefermodell sollte für den Anbau 2018 neuerlich verschlechtert werden. "Da werden wir von Rübe auf Mais oder Soja umsteigen", sagt einer von rund 1000 oberösterreichischen Rübenbauern.

Die Agrana muss die Bauern bei der Stange halten, um ihre Fabriken in Tulln und Leopoldsdorf auszulasten. Nach ersten Verhandlungen mit der Rübenbauerngenossenschaft und weil ein schärferer Preisverfall ausgeblieben ist, gibt sich die Konzernspitze sanft: "Agrana wird die Rübenpreiskonditionen nicht verschlechtern", teilt der Generaldirektor auf OÖN-Anfrage mit: "Eine gute, langfristige Partnerschaft hat höchste Priorität. Ziel ist es, die Anbaufläche auf hohem Niveau zu halten." Kommende Woche wird weiter verhandelt.

Agrana rüstet auf

Die Bauern führen ins Treffen, dass die Agrana im ersten Halbjahr 2017 ihr operatives Ergebnis in der Zuckersparte um 45 Prozent auf 131 Millionen Euro gesteigert hat. "Es geht darum, dass Erfolg und Leid fair verteilt sind", sagt Martin Bäck, der Geschäftsführer der OÖ. Rübengenossenschaft. Im Gesamtjahr wird dieses Ergebnis aber wegen des wachsenden Wettbewerbes in Europa nicht zu halten sein. Das hat Marihart bereits angekündigt.

Der Konzern hat auch Zuckerfabriken in Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Bosnien-Herzegowina und will mit Übernahmen von Werken in Serbien die Marktposition weiter verbessern. Im Schulterschluss mit Großaktionär Südzucker (Deutschland) soll der verschärfte Verdrängungswettbewerb in der EU gemeistert werden. Besonders deutsche und französische Erzeuger ringen jetzt preisaggressiv um Marktanteile. Hauptkunden sind Lebensmittelverarbeiter und Handel.

Zuckerpreis fiel um 40 Prozent

Die EU-Zuckermarktordnung endete mit 1. Oktober 2017, so wie jene bei Milch 2015. Bei Zucker gibt es keine Importgrenze mehr (bisher 15 Prozent), die Eigenproduktion ist nicht mehr auf 13,5 Millionen Tonnen im Jahr beschränkt. Der Weltmarkt drückt auf den EU-Preis.

Die EU-Zuckerrübenfläche stieg 2017 um 16 Prozent oder 240.000 Hektar – das Sechsfache des österreichischen Anbaues – auf 1,6 Millionen Hektar. In Österreich: 6100 Rübenbauern mit 43.000 Hektar, davon in Oberösterreich 1000 Bauern mit 5500 Hektar.

