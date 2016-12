Die Telefontarife bleiben in der EU ein Dschungel

Wer in ein anderes EU-Land umzieht oder Verwandte im EU-Ausland anruft, zahlt weiterhin drauf.

„Die neuen Regeln sind für 95 Prozent der Verbraucher ein Riesenfortschritt.“ Paul Rübig, EU-Abgeordneter aus Oberösterreich Bild:

Groß war die Aufregung, als die EU-Kommission im September freies Roaming auf 90 Tage im Jahr begrenzen wollte. Ein Bruch des Versprechens, dass die Europäer ab Juli 2017 innerhalb der EU keine Aufschläge mehr zahlen sollten, wenn sie in einem anderen EU-Land ihr Mobiltelefon benützen. Diese Woche haben sich die Mitgliedsstaaten darauf geeinigt, dass bereits nach zwei Monaten, in denen das Handy nur in Ausland genützt wird, wieder Rominggebühren verrechnet werden dürfen.

Doch diesmal blieb der Aufschrei aus, möglicherweise auch weil die Regelung sehr kompliziert ist. Insgesamt gilt das EU-Roaming-Fenster für vier Monate pro Jahr, aber eben nur acht Wochen am Stück. Dann kommt ein Info-SMS, mit der Bitte, das binnen zwei Wochen zu erklären beziehungsweise abzustellen. Danach werden wieder Roaminggebühren verrechnet, drei bis 3,5 Cent pro Telefon-Minute und ein Cent pro SMS.

Die Kosten für mobiles Surfen sind noch strittig. Das EU-Parlament will maximal vier Euro pro Gigabyte, die Mitgliedsstaaten wollen zehn. Basis sind die Leitungskosten zwischen den Telekom-Konzernen. Dass sie reguliert werden, sei nötig, weil es noch keinen Telekom-Binnenmarkt in der EU gibt, sagt der Europaabgeordnete Paul Rübig.

Der Welser verhandelt seit zehn Jahren die Abschaffung der Roaminggebühren für das EU-Parlament. Rübig sieht die beschlossene Fairnessklausel als "Riesenfortschritt für 95 Prozent der Verbraucher". Sie könnten ab Juli 2017 das Handy innerhalb der EU wie zu Hause nützen.

Warum das Aus für Roaminggebühren überhaupt eingeschränkt wird, hat mit den unterschiedlichen Telefontarifen in Europa zu tun. Und mit der Tatsache, dass viele EU-Staaten ihre nationalen Telekomriesen schützen und einen EU-weiten Wettbewerb verhindern wollen.

SIM-Karte aus Schweden

Denn spätestens ab nächstem Jahr ist es etwa für deutsche Mobilfunknutzer günstiger, sich eine SIM-Karte aus Schweden oder Estland zu besorgen, weil dort viel größere Datenmengen in den Tarifpaketen enthalten sind. Zu erwarten wäre, dass sich daraus auch Geschäftsmodelle entwickeln.

Die EU-Kommission argumentiert, dass ein "Missbrauch" zu höheren nationalen Handy-Tarifen führen könnte. Zugleich sehen die neuen Spielregeln aber eine Klausel vor, wonach Telekombetreiber, die mehr als drei Prozent vom Umsatz durch Roaming verlieren, beim Telekom-Regulator um eine generelle Tariferhöhung ansuchen können. "Wir rechnen nicht mit einem Anstieg der nationalen Tarife", sagt Rübig.

Extrem teuer sind in der EU nach wie vor "internationale Anrufe". Wer vom Handy die Tante in England oder die Kinder in Deutschland auf deren lokalen Nummern anruft, zahlt oft 60 bis 70 Cent pro Minute. Wer kann, nützt Internet-Telefonie.

Ein Versuch der EU-Kommission, hier einzugreifen, wurde 2013 von den Mitgliedsstaaten abgeschmettert. Aktuell gibt es einen neuen Anlauf. Auch das EU-Parlament geht in diese Richtung. "Das Ziel ist ein digitaler EU-Binnenmarkt", sagt der langjährige EU-Abgeordnete Rübig.

