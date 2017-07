Die Tage von Fed-Chefin Janet Yellen scheinen gezählt

Enger Vertrauter Donald Trumps gilt als aussichtsreichster Nachfolger an der Spitze der US-Notenbank.

Notenbank-Chefin Janet Yellen (AFP) Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/Elijah Nouvelage

Im Wahlkampf ließ der US-Präsident keine Gelegenheit aus, Janet Yellen für ihren Kurs an der Spitze der Notenbank Fed zu schelten. Kommenden Februar kann Donald Trump sie ersetzen, weil ihre Amtszeit abläuft. Sofern der Präsident die von seinem Vorgänger Barack Obama nominierte Volkswirtin nicht erneut vorschlägt, müsste er eine Alternative präsentieren.

Wie das Insider-Portal Politico unter Berufung auf Quellen im Weißen Haus und Kongress berichtet, stehen die Chancen auf eine zweite Amtszeit Yellens "bei null". Heißer Anwärter für die Nachfolge ist der Wirtschaftsberater des Präsidenten, Gary Cohn.

Der Favorit für den Job tut, was Kandidaten für Spitzenpositionen in Washington tun, wenn ihre Nominierung nicht unmittelbar bevorsteht. "Ich habe einen großartigen Job im Moment", lenkte Cohn gegenüber CNBC von den Spekulationen über seine Person ab. "Dem Präsidenten zu dienen, ist ein Traum, der wahr geworden ist."

Mag sein, schließt aber nicht aus, dass stimmt, was Politico unter Berufung auf eine Vielzahl von Informanten in der Regierung berichtet. "Wenn Gary den Job haben will, gehört er ihm", sagte ein Republikaner, der mit dem Auswahlprozess vertraut ist. Cohn, ein New Yorker Demokrat und ehemaliger Chef des Geldhauses Goldman Sachs, genießt im Kongress überparteiliche Sympathien. Er gilt als vernünftige Stimme in einer Regierung, die vor allem durch Drama und Sprunghaftigkeit geprägt ist.

"Sanfte Landung"

Ironischerweise verfolgt er einen ähnlichen Ansatz wie Yellen, die nach der enormen Expansion der Geldpolitik auf eine "sanfte Landung" setzt. Damit ist die schrittweise Anhebung der Leitzinsen und die Veräußerung der enormen Verbindlichkeiten gemeint, die die Fed während der Finanzkrise aufgekauft hat. Als Schwachstelle Cohns gilt sein fehlender akademischer Hintergrund als Volkswirt. Er zeigt zudem wenig Neigung, dem Kongress wie Yellen, Ben Bernanke oder Alan Greenspan geduldig Rede und Antwort zu stehen.

Die große Unwägbarkeit bleiben die Turbulenzen im Weißen Haus. Falls sich der Präsident dort für einen Umbau entscheidet, ist Cohn auch als Stabschef im Gespräch. Er ist Trumps Mann für alle Fälle.

