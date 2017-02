Die Steinbrecher aus Linz: Rubble Master steigerte Umsatz

Ich glaube dieses Gerät hat eine ordentliche Zukunft. Wenn ich bedenke was da an Matereial hineinkommt und es kommt faktisch wieder verwertbarer Rohrstoff heraus und das in welchen Mengen.



Wie man aber hört, steckt die Firma viel Geld in die Weiterentwicklung, sodass dadurch auch eine gewisse Sicherheit am Weltmarkt gegenüber Konkurrenz zu erwarten ist. Bestimmt wieder ein Vorzeugeunternehmen Made in Austria.

https://www.youtube.com/watch?v=QtQjU_jLsZE