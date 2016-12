Die Reichen fahren vor allem auf Luxusautos ab

ZÜRICH. Der Markt für Luxusgüter wuchs im Jahr 2016 um vier Prozent auf mehr als eine Billion Euro.

Der weltweite Luxusgütermarkt ist laut den Berechnungen des Beratungsunternehmens Bain & Company 2016 um vier Prozent auf 1,08 Billionen Euro gewachsen. Hauptverantwortlich dafür war das Umsatzplus von acht Prozent beim Verkauf von Luxusautos gewesen.

Neben Luxusgütern leisten sich die Wohlhabenden verstärkt Luxuserlebnisse wie Reisen und Kreuzfahrten, hochwertige Lebensmittel, Wein und Spirituosen, haben die Experten von Bain und des italienischen Luxusgüterverbands Fondazione Altagamma eruiert.

Dagegen stagniere der weltweite Umsatz mit Luxusprodukten für den persönlichen Gebrauch wie Lederwaren, Mode, Schmuck, Uhren, Parfüm und Kosmetik im laufenden Jahr bei 249 Milliarden Euro. Zwar ziehen die Ausgaben der chinesischen Kunden nach einer dreijährigen Pause wieder an, die Kaufzurückhaltung der US-Amerikaner konnte damit aber nicht kompensiert werden.

Die Terrorgefahr in Europa habe bei den Konsumenten tiefe Spuren hinterlassen, was sich auch anhand der niedrigeren Touristenzahlen zeige, heißt es weiter. Darunter habe insbesondere der Luxusumsatz in Frankreich gelitten.

Stabile Umsätze mit Touristen wurden in Spanien, Italien und Nordeuropa erzielt. In Großbritannien führte die Schwäche des britischen Pfunds zu guten Luxusgüterverkäufen.

Insgesamt nahm der Luxusgüterumsatz in Europa währungsbereinigt um ein Prozent zu. Zunehmend besser als der Gesamtmarkt entwickle sich das Luxusgütergeschäft in Festland-China. Dies führen die Experten auf die Zunahme des Binnenkonsums zurück.

"Die Preisgestaltung der Luxusmarken in China ist sehr uneinheitlich, das Serviceniveau im Vergleich zum Ausland bescheiden. Das führt zu einem schlechteren Einkaufserlebnis der Chinesen im eigenen Land und zu geringeren Volumina als im Ausland", sagt Bain-Partner Serge Hoffmann.

Minus in Amerika

Die Ergebnisse in Nord- und Südamerika sind uneinheitlich, unterm Strich schrumpfte der Luxusgütermarkt um zwei Prozent. In den USA hatten die Luxusgüterhersteller mit dem abnehmenden Tourismus und schwachen lokalen Umsätzen zu kämpfen. In Lateinamerika bevorzugten die Kunden Käufe im eigenen Land.

Was parallel zum Gesamtmarkt verläuft: Auch bei den Luxusgütern holt der Online-Handel massiv auf.

