Die Reform des EU-Emissionshandels rückt näher

Preis für die Emissionsrechte aus Sicht von Klimaexperten derzeit viel zu niedrig. Industrievertreter fürchten Wettbewerbsnachteile.

Seit fast zwei Jahren wird an der Reform des europäischen Emissionshandelssystems gearbeitet. Das EU-Parlament hat vor vierzehn Tagen seine Vorstellungen festgezurrt, am Dienstag waren die 28 Umweltminister bei ihrem Treffen an der Reihe. Bis zur Einigung auf die Novelle könnte noch ein Jahr vergehen und auch dann ist unklar, ob die Verschmutzungsrechte wie geplant teurer werden. Das Emission Trade System (ETS) wurde vor zwölf Jahren eingeführt. Industrie und Energiewirtschaft müssen seitdem Zertifikate vorweisen, wenn sie Kohlendioxid (CO2) in die Luft blasen. Ein Zertifikat deckt eine Tonne CO2 ab.

Ziel war es, durch die langsame Reduktion – und Verteuerung – der Zertifikate den CO2-Ausstoß in der EU bis 2020 um 20 Prozent (gegenüber 1990) und bis 2030 um 40 Prozent zu senken. Die Reduktion der Treibhausgase ist zwar gelungen, jedoch eher durch die Wirtschaftskrise und weil Betriebe außerhalb Europas investiert haben.

Eine Tonne Kohlendioxid kostet derzeit nur rund fünf Euro. Laut Klimaexperten wären 30 Euro notwendig, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Daher soll nun ab 2019 und bis 2030 die Gesamtmenge der CO2-Zertifikate mit verschiedenen Mechanismen gekappt werden. Die Details werden noch verhandelt und auch, wie energieintensive Betriebe besser in Europa gehalten werden können.

"Haben kein besseres System"

Umweltminister Andrä Rupprechter räumt ein, dass das ETS schon kompliziert war und nicht einfacher wird. "Wir haben aber derzeit kein besseres System", sagte er am Dienstag. Europa müsse aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, letztendlich werde man den Emissionshandel aber durch eine EU-weit harmonisierte CO2-Abgabe ergänzen müssen. Die Industrie lehnt neue Unternehmenssteuern vehement ab. Mit den Änderungen im Emissionshandelssystem hat man sich weitgehend angefreundet oder lobbyiert im Hintergrund dagegen.

Eine Verschärfung der Umweltvorgaben wäre "unmöglich", sagt Gernot Haas, der Vertreter der Industriellenvereinigung in Brüssel. Viele Betriebe könnten schon jetzt nicht mehr wettbewerbsfähig in der EU produzieren.

