Die Österreicher brachten Jesolo ein Rekordgeschäft

JESOLO. Hotels waren diesen Sommer zu 80 Prozent belegt.

Beliebter "Hausmeisterstrand" Bild: OÖN

Der "Hausmeisterstrand" in Jesolo ist bei den Österreichern beliebter denn je. Die Adria-Badeortschaft vermeldet heuer einen Rekordsommer. Die Hotels waren zu 80 Prozent belegt, der italienische Durchschnitt lag bei 60 Prozent. Das positive Ergebnis sei primär der starken österreichischen Präsenz zu verdanken, teilte der Hotelierverband AJA in Jesolo mit.

60 Prozent der Urlauber in Jesolo waren heuer Ausländer. Hinter den Österreichern waren die Deutschen und Schweizer am stärksten vertreten. Höhepunkt der Saison war das Fronleichnam-Wochenende, an dem die Hotels bis zu 93 Prozent gebucht waren.

In ganz Italien gab es im Sommer 2017 ein Rekordgeschäft. Das Land profitiert von Unruhen in anderen Destinationen wie der Türkei.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema