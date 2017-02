Die Leinwand in der Hosentasche und die Rückkehr eines Klassikers

BARCELONA. Mobilfunkmesse in Barcelona zwischen Altbewährtem und Kampf um Marktführerschaft.

Messebesucher begutachten Neuheiten. Bild: APA/AFP/JOSEP LAGO

Er gilt als wichtigste Fachveranstaltung für den Mobilfunkmarkt und feiert heuer sein 30-jähriges Jubiläum: der Mobile World Congress in Barcelona. Jedes Jahr geben sich die führenden Hersteller der Smartphone-Industrie in Kataloniens Hauptstadt ein Stelldichein. Mehr als 2200 Aussteller präsentieren sich noch bis Donnerstag dem Publikum. Das sind die Höhepunkte der Messe:

1 Samsung

Viele Experten hatten den Auftritt des asiatischen Branchenriesen wegen der Präsentation des neuen Samsung Galaxy S8 mit Spannung erwartet. Doch die Südkoreaner dämpften schon am Tag vor der gestrigen Eröffnung der Messe die Erwartungen. Sie teilten am Sonntag mit, das S8 erst am 29. März vorzustellen. Hintergrund sind Samsungs Probleme mit dem Vorgängermodell Galaxy Note 7. Bei mehreren Geräten waren die Akkus in Flammen aufgegangen. Der Konzern nahm die Geräte vom Markt. Das kostete das Unternehmen nicht nur rund fünf Milliarden Euro des Betriebsgewinns, sondern führte auch zu einem Vertrauensverlust bei den Kunden. Deshalb dürfte die Präsentation des neuen Tablets Galaxy Tab S3 für die meisten Samsung-Benutzer nicht mehr als ein schwacher Trost sein.

2 LG Electronics

Mit einer neuen Technologie wartet Samsungs Konkurrent auf: LG bringt sein G6-Smartphone mit einem 18:9- Bildschirmformat auf den Markt. Im Vergleich zu bekannten 16:9-Displays soll das 18:9-Format mehr Erlebnis beim Streamen und Abspielen von Videos bieten. Man wolle "die Leinwand in die Hosentasche" bringen", so die Südkoreaner.

3 Huawei

Die Zeiten, als sich Huawei auf die Produktion von Mittelklassetelefonen spezialisiert hat, sind vorbei. Mit dem P10 und dem P10 Plus untermauert das chinesische Unternehmen seine Ambitionen, Samsung den Rang abzulaufen. Huawei stattete beide Handys mit Kameraobjektiven des deutschen Herstellers Leica aus. Damit sollen sogar professionelle Aufnahmen möglich sein.

4 Nokia

Um den ehemaligen Weltmarktführer der Branche ist es in den vergangenen Jahren ruhig geworden. In Barcelona melden sich die Finnen zurück. Alles dreht sich um das Nokia 3310. Das Kulthandy aus dem Jahr 2000 wird neu aufgelegt. Es bekommt ein ähnliches Design wie der Klassiker und neben dem Spiel "Snake" auch den typischen Klingelton. Der Verkaufspreis soll bei 59 Euro liegen. Nokia will damit sein Image aufpolieren und verspricht sich einen Schub für die neu vorgestellten Smartphones Nokia 3, Nokia 5 und Nokia 6.

5 Softbank

Masayoshi Son, Chef des japanischen Mobilfunk-anbieters Softbank, ließ mit einer Aussage aufhorchen: "Wir müssen uns darauf einstellen, dass Computer in 30 Jahren schlauer als wir sein werden."(rom)

