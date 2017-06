Die Angst der Bauern vor den Vegetariern

WIEN/LINZ. Es ist nicht wurst, ob die Menschen künftig keine Wurst – oder keine anderen tierischen Produkte – mehr essen. Falls die Zahl der Vegetarier und Veganer stark steigen sollte, würde das die alpenländische Landwirtschaft und Landschaft verändern.

Bild: Volker Weihbold

Umwelt- und Tierschutzorganisationen machen derzeit massiv und öffentlich Druck. „Eine Reduktion unseres Fleischkonsums ist für unser Klima, unsere Ernährungssicherheit und für die Schonung des Regenwaldes unabdingbar“, stellte Bernhard Wohner von Global 2000 diese Woche in einer Aussendung fest. Analog zu Empfehlungen der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung sollte der Österreicher statt 65 nur noch rund 20 Kilo Fleisch im Jahr essen: „Zwei Portionen Fleisch pro Kopf und Woche wären in Österreich nachhaltig produzierbar.“

Greenpeace hatte ein paar Tage zuvor gemeldet: „Übermäßiger Antibiotika-Einsatz, Verlust der Artenvielfalt, Waldabholzung für weitere landwirtschaftliche Flächen und Treibhausgasemissionen sind nur einige der mit intensiver Tierhaltung verbundenen Probleme.“ Selbst die Grillsaison könne heute politisch korrekt genossen werden, mit Gemüseburger, veganer Wurst oder Grillkäse.

Tatsächlich waren die Sortimente mit vegetarischen/veganen Rohwaren oder Fertigprodukten in den Supermärkten noch nie so umfangreich. Fleischverarbeiter wie Landhof Linz (Vivatis AG) pflegen seit Jahren das wachsende Marktsegment, Luxus-Leberkäse-Produzent Hermann Neuburger aus Ulrichsberg hat seit 2016 eine Fleischlos-Linie. In Deutschland ist der Umsatz mit Ersatzprodukten in den vergangenen vier Jahren um 80 Prozent gestiegen.

Mehr Flexitarier

Das Konsumentenverhalten ist verwirrend. Bei Umfragen sagen 30 und mehr Prozent der Österreicher, dass sie sich – auch – vegetarisch (kein Fleisch, Fisch, aber Eier und Molkereiprodukte) oder vegan (ausschließlich pflanzlich) ernähren. Als echte Vegetarier gelten dagegen, seit Jahren ziemlich konstant, nur fünf Prozent, als Veganer weniger als ein Prozent. Ebenso konstant bekennen mehr als drei Viertel, dass sie Hausmannskost essen, zwei Drittel, dass sie fast täglich zu Fleischprodukten greifen (GfK 2016). Die Zahl der Abwechsler, der sogenannten Flexitarier, dürfte stark steigen. Sonst würden die Veggie-Sortimente in den Produktionslinien und Supermarktregalen schrumpfen statt wachsen.

Bergland nicht konkurrenzfähig

Mit Sorge verfolgen Landwirte den Trend. Auf dem übersättigten Markt können schon wenige Prozent Verbrauchsminus zu Verwerfungen führen. „Die Erzeuger richten sich auf Auslastung ihrer Kapazitäten und auf Wachstum aus“, sagt Franz Sinabell, Agrarexperte des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo: „Schon wenn der Markt stagniert, kommt es zu Verdrängungswettbewerb. Wer zu hohen Kosten produziert, scheidet aus.“

Die höchsten Kosten hat in der EU die Berglandwirtschaft. Getreide- oder anderer Pflanzenbau ist dort kaum möglich. Bergbauern können nicht profitieren, indem sie Sojabohnen oder andere Pflanzen produzieren, aus denen Fleischersatz gemacht wird. Sie brauchen die Tierhaltung.

