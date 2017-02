Deutsche Bank: Sünden der Vorjahre kosten Milliarden

FRANKFURT. Rechtsstreitigkeiten: Die Aufarbeitung von Skandalen verursachte bei Deutschlands größtem Geldhaus erneut einen Milliardenverlust.

Cryan stand gestern einmal mehr im Scheinwerferlicht der Medien. Bild: Reuters

Egal ob Tricksereien beim Referenzzins Libor, Manipulationen auf dem US-Hypotheken- oder auf dem Devisenmarkt: In so gut wie jeden großen Finanzskandal der jüngeren Vergangenheit ist die Deutsche Bank verwickelt. Die Aufarbeitung dieser Altlasten ist Hauptaufgabe des aktuellen Bankchefs John Cryan. Bei der gestrigen Bilanzpressekonferenz in Frankfurt musste der Brite den zweiten Milliardenverlust in Folge bekanntgeben.

1. Hypothekenvergleich in den USA: Unter dem Strich steht 2016 ein Verlust von 1,4 Milliarden Euro. Gegenüber den sieben Milliarden Euro Verlust des Vorjahres ist das immerhin eine Verbesserung. Hauptgrund für den aktuellen Milliardenverlust ist der Hypothekenvergleich in den USA. Kurz vor Weihnachten einigten sich die Deutschen mit dem US-Justizministerium darauf, dass sie für fragwürdige Geschäfte mit Hypotheken-Wertpapieren 7,2 Milliarden Dollar bezahlen: 3,1 Milliarden als Bußgeld und 4,1 Milliarden in Form von Entschädigungen an Verbraucher.

2. Geldwäsche in Russland: 2015 wurde bekannt, dass russische Kunden über die Bank Rubel-Schwarzgeld im Wert von mindestens sechs Milliarden Dollar gewaschen haben sollen. Vor wenigen Wochen kam es zu einer Teileinigung: Mit Aufsichtsbehörden in New York und London handelte John Cryan eine Strafe von 600 Millionen Euro aus.

3. Manipulation des Devisenmarkts: Zu den größten noch offenen Verfahren zählen Vorwürfe um Manipulationen des Devisenmarkts. Die Deutsche Bank ist einer der weltgrößten Devisenhändler. Deshalb dürfte sie in einer US-Sammelklage gegen mehrere Konzerne zu einer der höchsten Strafen verurteilt werden.

4. Kundenschwund: Die Altlasten hätten nicht nur Geld, sondern vor allem Vertrauen gekostet, bilanzierte gestern Cryan. Nachdem im Herbst noch eine Forderung der US-Justiz von mehr als 14 Milliarden US-Dollar wegen der umstrittenen Hypothekengeschäfte im Raum gestanden war, waren Sorgen um die Kapitalausstattung der Bank aufgekommen. Sogar über die Notwendigkeit von Staatshilfe war spekuliert worden. "Seit der Einigung machen auch Kunden, die sich im Herbst zurückgezogen hatten, wieder deutlich mehr Geschäft mit uns." Die gedrehte Stimmung zeige sich unter anderem an den Einlagen der Privat- und Firmenkunden in Deutschland. "Im Oktober gingen sie zurück, aber im November und Dezember legten sie wieder zu."

5. Radikalkur: Zu den teuren Altlasten kommt ein radikaler Konzernumbau. Bis 2018 will die Bank weltweit 9000 Jobs – das ist rund ein Zehntel aller Arbeitsplätze – abbauen. Aus zehn Auslandsmärkten und Teilen des Investmentbankings zieht sich das Geldhaus zurück. In Deutschland schrumpft die Zahl der Filialen von 723 auf 535. Für 2016 hat die Bank entschieden, auf variable Vergütung zu verzichten. Die Boni-Kürzungen betreffen 25 Prozent der Mitarbeiter.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 / 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema