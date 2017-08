Der digitale Bauer

LINZ. Österreichs Landwirte ackern, säen, überwachen und steuern ihre Betriebe zunehmend mit modernster Technologie.

Noch muss ein Mensch hinter dem Lenkrad des Traktors oder Mähdreschers sitzen, aus rechtlichen Gründen. Technisch notwendig wäre es nicht mehr. Die Digitalisierung in der Landwirtschaft schreitet voran. "Es geht rapide, aber eigentlich steckt die Digitalisierung bei uns noch in den Kinderschuhen", sagt Franz Wasserbauer, Geschäftsführer des gleichnamigen Waldneukirchner Herstellers von automatisierten Fütterungssystemen für Rinder.

Die Landwirte hätten sich trotz Förderungen in den vergangenen Jahren hierzulande zurückgehalten mit Investitionen in Digitalisierung, weil die Ertragslage schwierig war, so Wasserbauer. Er schätzt, dass erst maximal fünf Prozent der Rinderbetriebe Österreichs die Fütterung und das Melken voll automatisiert hätten. Aber immerhin ein Viertel der Vollerwerbs-Milchbetriebe würde schon einen Melkroboter im Einsatz haben.

Rund 400 Bauern in Oberösterreich nutzen derzeit eine Technologie (RTK-Satellitensignal), die ihnen ermöglicht, den Traktor auf einer Spur mit einer Abweichung von nur 2,5 Zentimeter zu fahren, sagt Kammerpräsident Franz Reisecker. Diese Präzisionslandwirtschaft ist mittlerweile in ganz Oberösterreich auf jedem Feld verfügbar, ist firmenunabhängig und hilft, Saatgut, Dünger und Pflanzenschutzmittel zu optimieren, Diesel und Zeit zu sparen. "Das Einsparpotenzial an Betriebsmitteln liegt zwischen drei und acht Prozent", sagt Gerhard Rieß, Landesobmann des Maschinenrings Oberösterreich.

Für eine Investition von zirka 15.000 Euro pro Traktor und laufenden Kosten von 580 Euro im Jahr für das Signal könne ein Landwirt auf dieses satellitengesteuerte Lenksystem umsteigen. Sogar das Wenden am Ende des Feldes könne schon automatisch passieren. Der Mensch überwacht bloß und kann bei Bedarf eingreifen.

Smartphone statt Mistgabel

"Die Digitalisierung hat in Österreich noch viel Potenzial, aber die Landwirte wissen Bescheid, dass sie es machen müssen", sagt Wolfgang Auer, Gründer und Geschäftsführer von Smartbow. Dessen intelligente Ohrmarken samt Überwachungssystem für Tiere am Bauernhof sind vor allem im Export ein Renner. 42 Mitarbeiter in Weibern verkaufen die Lösung (siehe Kasten) mittlerweile in alle Erdteile. "Viele Landwirte nutzen heutzutage diverse Smartphone-Apps", weiß Auer.

Noch rechnen sich viele Investitionen in digitale Technologien für die kleinstrukturierte österreichische Landwirtschaft nicht. Doch es gilt manchmal auch das Gegenteil: Gerade Nebenerwerbsbauern, erzählt Wasserbauer, werden zu digitalen Bauern und kaufen vermehrt Fütterungsroboter, "damit sie nicht daheim auch noch einen 38-Stunden-Job machen müssen".

Hier findet "Smart Farming" bereits statt

Smartbow: Intelligente Tierüberwachung

Sensoren an den Beinen oder am Ohr der Tiere sammeln viele Informationen. Via Smartphone oder PC erkennt der Bauer Krankheiten aufgrund des Fress- und Bewegungsverhaltens um Tage früher, selbstlernende Systeme alarmieren ihn. Teure Medikamente werden eingespart. Auch optimale Besamungstage werden ersichtlich.

Wasserbauer: Automatisches Füttern

Nur alle paar Tage muss der Landwirt den Fütterungsroboter der Firma Wasserbauer befüllen. Auf Schienen fährt dieser den Stall entlang und verteilt das Kraftfutter. 80.000 bis 100.000 Euro muss ein Vollerwerbsbetrieb dafür investieren. Der Roboter ist mit dem Internet für Fernwartung verbunden.

Warndienste im Internet

2015 waren erst 20.000 Nutzer bei warndienst.at, einer Internetplattform der Landwirtschaftskammer, registriert. Heuer sind es mehr als 320.000. Komplexe Algorithmen berechnen Prognosen für Schadregen, Trockenheit, Schädlinge. So sollen Alternativen zu Pflanzenschutzmitteln gefördert werden.

Melkroboter

Automatische Melksysteme werden immer häufiger eingesetzt. 2008 waren in Oberösterreich 20 Melkroboter im Einsatz, heute sind es rund 300 Geräte. Nicht nur das Melken geschieht automatisch, es werden auch wertvolle Daten über Milchmenge, -qualität und Eutergesundheit erhoben.

Automatisierte Bodenbearbeitung und Ernte

Dieser Parzellenmähdrescher des Rieder Maschinenbauers Wintersteiger ist nur eine Erntemaschine von vielen, die hochautomatisiert erntet, wiegt, Daten erhebt. Mit dem sehr genauen RTK-Satellitensignal können Oberösterreichs Bauern mit automatisiertem Lenksystem Traktor oder Mähdrescher fahren. Das hilft, Betriebsmittel zu sparen.

