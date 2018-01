Der Selfmade-Milliardär mit Linzer Wurzeln

NEW YORK/UNTERACH. Aus sieben Dollar schuf der verstorbene Großindustrielle Gerhard Andlinger (86) ein globales Firmenimperium.

Gerhard „Gerry“ Andlinger starb am 22. Dezember in New York. Bild: APA

1948 betrat der Linzer Fadingerschüler Gerhard Rudolf Andlinger als 17-Jähriger zum ersten Mal amerikanischen Boden. Er hatte einen Aufsatzwettbewerb gewonnen und durfte als Sieger die USA bereisen. Mit sieben Dollar in der Tasche entstieg er dort dem Flieger. Jahrzehnte später sollte er als Einwanderer den amerikanischen Traum gelebt und daraus einen Milliardenkonzern mit mehr als 100 Firmen und vielen Tausenden Mitarbeitern auf allen fünf Kontinenten aufgebaut haben.

Den Kontakt nach Österreich pflegte der medienscheue Austroamerikaner bis zu seinem Tod vor wenigen Tagen. Zwar lebte er in New York, kam jedoch regelmäßig in seine alte Heimat. Etwa um die Salzburger Festspiele zu besuchen oder in seiner Nobel-Villa am Südufer des Attersees die Tage zu verbringen, erzählt ein Wiener Geschäftspartner im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Und er hat trotz der 60 Jahre in den USA akzentfrei Oberösterreichisch gesprochen."

Der Sohn eines oberösterreichischen Postbeamten und einer tschechischen Mutter wollte als Junger unbedingt wieder in die Staaten und nützte ein Stipendium an der Paradeuniversität Princeton als Sprungbrett für eine steile Karriere. Schon als Student erkannte er Geschäftschancen blitzschnell und nutzte sie: So verkaufte er etwa seine Mitschriften an Kommilitonen, publizierte ein Buch.

"Er war schon immer auf der Überholspur", erinnert sich ein Wegbegleiter. Der vielsprachige Wirtschaftswissenschafter Andlinger (der auch einen Abschluss in Arabisch hatte) begann als Berater bei McKinsey. Bald machte sich Frustration breit: "Ich wollte nicht beraten, ich wollte ans Lenkrad." Das erreichte er, "der einen unheimlichen Drive hatte und sehr analytisch vorging", so der langjährige Geschäftspartner, indem er sich beim US-Mischkonzern ITT rasch ins Management hocharbeitete. 1976 gründete er eine eigene Firma – die Basis für seinen Erfolg. 2001 stieg er zum Beispiel um 800 Millionen Schilling mit 80 Prozent bei der VA Tech Voest MCE ein, die 4000 Mitarbeiter beschäftigte.

War ihm etwas wichtig, verfolgte er es hartnäckig. Seine erste Frau starb an Krebs, woraufhin er 100 Millionen US-Dollar in die Krebsforschung investierte.

Andlinger hinterlässt seine zweite Frau Jeanne und fünf Kinder. Sein ältester Sohn Merrick steht an der Spitze der Investmentfirma Andlinger & Company.

Seine letzte Ruhe wird "Gerry" in den USA finden. (uru)

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema