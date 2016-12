Der EU entgehen jedes Jahr 83 Milliarden Euro

ALICANTE. Verluste von 83 Milliarden Euro sowie 790.000 Jobs durch Produktfälschungen innerhalb der EU – und das jedes Jahr: Das ist das Ergebnis einer Studienreihe des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) mit Sitz im spanischen Alicante.

Die Markenpiraterie betreffe neun Wirtschaftszweige: Kosmetika und Körperpflegeprodukte, Bekleidung, Schuhe und Zubehör, Sportartikel, Spielzeug und Spiele, Uhren und Schmuckwaren, Taschen, Spirituosen und Weine sowie Arzneimittel. Gefälschte Produkte führen in diesen Branchen zu einem Umsatzminus von 7,4 Prozent, heißt es. Es gehe um rund 48 Milliarden Euro, die direkt fehlen, und weitere 35 Milliarden Euro, die den Volkswirtschaften der EU durch indirekte Auswirkungen entgehen. Die Verluste bei den Staatseinnahmen belaufen sich auf 14,3 Milliarden Euro.

Eine Milliarde fehlt in Österreich

Das fehlende Geld wirkt sich auch negativ auf die Situation auf dem Arbeitsmarkt aus. 500.000 Arbeitsplätze würden abgebaut oder nicht neu geschaffen, weil legal tätige Hersteller und Vertreiber weniger Menschen beschäftigen, als das ohne Produktpiraterie der Fall wäre. Durch Folgewirkungen seien zudem 290.000 Arbeitsplätze in anderen Branchen betroffen. In Österreich gehen der Studienreihe zufolge eine Milliarde Euro und mehr als 10.000 Arbeitsplätze verloren.

Die Sportartikelbranche leidet demnach am stärksten unter gefälschten Produkten. António Campinos, Exekutivdirektor des EUIPO, appelliert an die Konsumenten: "Die Ergebnisse unserer Studien sollen helfen, informiertere Kaufentscheidungen zu treffen – gerade in Zeiten der Weihnachtseinkäufe."

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema