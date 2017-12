Der Buwog-Prozess: Hart, teuer und ein bisschen schrill

WIEN. Bei den Einvernahmen im Jänner bahnt sich ein Schlagabtausch an.

Tiefe Gräben offenbarten die bisherigen sieben Verhandlungstage beim Buwog-Prozess – vor allem zwischen dem angeklagten Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und seinem Trauzeugen Walter Meischberger sowie deren früherem Vertrauten, Peter Hochegger. Hier eine Zwischenbilanz über den größten Korruptionsprozess der Zweiten Republik:

Teilgeständnis: Der bisherige Höhepunkt war das Teilgeständnis von Ex-Lobbyist Hochegger am vierten Prozesstag. Demnach hat auch Grasser 2,4 Millionen Euro aus der Provision, die rund um die Buwog-Privatisierung 2004 floss, bekommen. Nach dem Auftritt von Hocheggers Anwalt wurde spekuliert, dass weitere Angeklagte ausscheren und gestehen könnten. Dazu kam es nicht. Die Verteidigungsstrategie ändere sich dadurch "überhaupt nicht", sagte etwa Grasser-Anwalt Manfred Ainedter. Hocheggers Teilgeständnis hat auf jeden Fall den Status eines Beweismittels. Letztlich wird dieses vom Schöffensenat, bestehend aus zwei Berufs- und zwei Laienrichtern, beurteilt werden.

Detailfragen: Die Spannung wird nach der Weihnachtspause ab 9. Jänner noch deutlich zunehmen. Hochegger wird nicht nur von der vorsitzenden Richterin Marion Hohenecker, sondern auch von Verteidigern anderer Angeklagter befragt werden. Selbiges gilt für Grasser, Meischberger und weitere elf Angeklagte. Die Bruchlinie ist offensichtlich: Meischberger nannte Hocheggers belastende Angaben im Prozess "perfide", Grasser sprach von "Unwahrheit". Hochegger hatte übrigens schon im Jahr 2014 eine zivilrechtliche Millionenklage gegen Grasser und Meischberger angestrengt.

Prozesskosten: Der Buwog-Prozess ist teuer. Das wird teils kritisiert. "Aber Rechtsstaatlichkeit kostet eben etwas", sagt ein erfahrener Strafverteidiger aus Oberösterreich. Wie viel fällig wird, ist seriös noch nicht zu beantworten. Den Staat treffen jedenfalls zusätzliche Kosten für Schöffen, Zeugen (166 sind geladen), Gutachten und Verfahrenshelfer. Vier Angeklagte, darunter Hochegger und Meischberger, haben Verfahrenshilfe in Anspruch genommen, können sich also selbst keinen Anwalt mehr leisten. Sollte es Schuldsprüche geben, müssten Verurteilte Prozesskosten teilweise tragen. Wie viel wirklich zu holen ist, steht aber auf einem anderen Blatt. In die Modernisierung des Großen Schwurgerichtssaals des Wiener Straflandesgerichts wurden anlässlich des Buwog-Prozesses heuer 500.000 Euro investiert.

Anwaltshonorare: Wie viel ein Angeklagter für seinen Strafverteidiger bezahlt, ist Verhandlungssache. In Linz etwa sei im Schnitt mit etwa 350 Euro brutto pro Stunde zu rechnen, so Insider. Beim Buwog-Prozess sind bis 1. März 25 Verhandlungstage angesetzt. Diese dauern durchschnittlich zirka fünf Stunden. Manche Angeklagte wie Grasser leisten sich zwei Verteidiger. Letztlich könnte der Prozess 60 Tage oder noch länger dauern, wird spekuliert. Die gesamten Prozesskosten gehen wohl in die Millionen.

Mode: So ernst die Stimmung im Gerichtssaal ist, es wird doch auch gelacht. Aufsehen erregt Michael Dohr, Verteidiger eines Ex-Porr-Mitarbeiters, der meist schrille Anzüge trägt. Beim Buwog-Prozess war es zum Beispiel schon ein Anzug von Vivienne Westwood mit Geldnotenaufdruck. Den Kontrapunkt setzt Hochegger, der stets im Pullover erscheint.

