Der Brexit und die Wahrheit werden für Briten hart

Der anstehende Austritt aus der EU erzeugt in Großbritannien Ratlosigkeit – die Aussichten für die Wirtschaft sind bescheiden

Thomas Stelzer, Kumar Bhattacharyya, Christian Kesberg Bild: OÖN

Die Parolen von Premierministerin Theresa May klingen wenig glaubwürdig. Großbritannien werde gestärkt aus dem Brexit hervorgehen, sagte die Regierungschefin beim Parteitag der konservativen Tories in Birmingham. Die Prognosen der Wirtschaftsforscher spiegeln eine andere Wahrheit. Die Inflation wird steigen, das Pfund noch einmal an Wert gegenüber Dollar und Euro einbüßen, die Staatsschulden auf über 100 Prozent der britischen Wirtschaftsleistung steigen.

"Es wird ein harter Brexit", sagt Österreichs Wirtschaftsdelegierter im Vereinigten Königreich, Christian Kesberg, beim Besuch einer Delegation unter Führung von Landeshauptmann-Stellvertreter Thomas Stelzer in Birmingham. Die Aussichten für die Wirtschaft sind demnach bescheiden, auch wenn May das Gegenteil behauptet. "Aber von den beiden Versprechen, wonach Großbritannien reicher und der Zustrom an Ausländern gestoppt wird, wird eines nicht erfüllt werden", sagt Kesberg.

Im Land wird indes anderes kommuniziert, was manche als Realitätsverweigerung bezeichnen. "Wir arbeiten mit der ganzen Welt in der Forschung zusammen. Warum sollte dies mit dem Brexit enden", sagt Kumar Bhattacharyya, Chef der erfolgreichsten britischen Produktionsforschungsinitiative WMG an der Universität von Warwick. WMG ist tatsächlich höchst erfolgreich, generiert für die Produktionsforschung Mittel, von denen Oberösterreich nur träumen kann, obwohl die Forschungsgebiete nicht unähnlich sind. Brexit sehe er gelassen, sagt der Forscher.

Kesberg warnt dagegen davor, dass dem einzigen Industriezweig des Königreichs, der wirklich funktioniere, der Autoindustrie, Probleme drohen, wenn es 2019 zum Brexit kommt. " Denn genau diese Bereiche gehören nicht mehr den Briten." Dass Forschungsaktivitäten abgezogen werden, sei nicht unwahrscheinlich.

Für die EU und Österreich sind diese Perspektiven alles andere als erfreulich. Denn für Deutschlands Industrie und damit auch für die Zulieferer in Österreich ist Großbritannien ein sehr wichtiger Handelspartner. Da sei es kein Trost, dass sich die Briten selbst abgewählt hätten und die EU für hausgemachte Probleme verantwortlich machten.

Der britischen Forschungslandschaft drohen Mittel verloren zu gehen, die wiederum über Umwege auch der österreichischen Forschung und Wirtschaft zugute kommen würden.

