Der Aufschwung erreicht jetzt auch den Mittelstand

WIEN. Starke Zuwächse im Autohandel und in der Transportbranche.

Gerhard Weinhofer Bild: Creditreform Alexandra Wehsner

Längst sind es nicht mehr nur die Prognosen der Wirtschaftsforscher, die einen Aufschwung für die Gesamtwirtschaft voraussagen. Auch einzelne Branchen, wie etwa der Autohandel oder die Transportwirtschaft, melden kräftige Zuwächse. Und die österreichischen Klein- und Mittelbetriebe sind so optimistisch wie zuletzt 2012.

"Nach Jahren des Jammerns und des Abwärtstrends geht es wieder aufwärts mit Österreichs Wirtschaft", fasst Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer des Gläubigerschutzverbandes Creditreform, die gestern veröffentlichten Ergebnisse des "Creditreform Klimabarometer" zusammen.

Derzeit bewerten die Unternehmen sowohl die aktuelle Lage als auch ihre Erwartungen für die Zukunft gleich gut. "Zuletzt gab es so viel Positives vor fünf Jahren zu berichten", sagte Weinhofer. "Konjunkturlokomotive" sei das verarbeitende Gewerbe. Dahinter folgen Handel sowie Dienstleistungen und Bau.

Sehr groß ist der Überhang der positiven Einschätzungen bei der Umsatzerwartung für die nahe Zukunft. Fast jedes dritte Unternehmen (30,3 Prozent) erwartet ein Plus, nur jedes achte Unternehmen (12,6 Prozent) geht von Einbußen aus. Trotz Unsicherheiten vom Brexit bis zur Terrorgefahr, die Unternehmen hätten sich offenbar mit der Situation abgefunden und machten das Beste daraus, sagte Weinhofer.

Kräftiges Plus beim Autohandel

Auch die Pkw-Neuzulassungen zeigen eine kräftige Aufwärtstendenz. Im Mai wurden 32.426 Autos neu zum Verkehr zugelassen, um rund 14 Prozent mehr als vor einem Jahr. Auch bei den Nutzfahrzeugen zeigt sich ein optimistisches Bild. Die Zahl der Neuzulassungen bei Lkw (Klasse N1) stieg um 30,4 Prozent.

Bei den Autos verzeichnete die Marke Mercedes mit 59,6 Prozent den stärksten Anstieg, gefolgt von Seat (plus 24,9 Prozent) und Skoda mit plus 23,5 Prozent. Die Österreicher entscheiden sich derzeit eher für Autos mit Benzinmotor. Deren Zahl nahm um 29 Prozent zu, während die Neuzulassungen von dieselbetriebenen Autos mit plus 0,1 Prozent stagnierten.

Die österreichische Transportbranche kann ebenfalls mit einem guten zweiten Quartal aufwarten. Aus dem Konjunkturtest der Sparte Transport und Verkehr geht hervor, "dass die Lage deutlich positiver eingeschätzt wird als zu Jahresanfang". Auch bei den Zukunftsaussichten sei die Brancheneinschätzung deutlich positiver, sagte Spartenobmann Alexander Klacska gestern bei einem Pressegespräch in Wien.

Fachkräftemangel spitzt sich zu

Die gute Geschäftslage spiegelt sich auch im Auftragsbestand. Die sei auf Fünf-Jahres-Hoch gestiegen. Damit sei auch eine "positive Preisentwicklung" verbunden, sagte Klacska. Erfreulich sei auch, dass erstmals seit 2014 die Zahl der Mitarbeiter gestiegen sei.

Gleichzeitig zeige sich aber, dass sich der Fachkräftemangel zuspitze und zum "Geschäftshindernis Nummer eins" geworden sei. Rund 8000 bis 10.000 Fachkräfte fehlten aktuell, sagte Klacska.

Hauptgrund dafür sei die überbordende Bürokratie. "Unsere Mitarbeiter müssen permanent bürokratische Aufgaben erfüllen, sie werden auf die Sekunde kontrolliert und im Minutentakt sanktioniert", sagte Klacska. Das mache die Ausübung des Berufes nicht gerade attraktiver.

