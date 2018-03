Defizit im Außenhandel stieg 2017 kräftig

WIEN. Österreichs Außenhandel hat sich im Vorjahr dynamisch entwickelt. Die Einfuhren stiegen 2017 laut Statistik Austria um 8,8 Prozent auf 147,6 Milliarden Euro, die Ausfuhren um 8,2 Prozent auf 141,9 Milliarden Euro.

Das Außenhandelsdefizit wuchs damit von 4,54 auf 5,70 Milliarden Euro.

Wichtigster Handelspartner blieb Deutschland. Waren im Wert von 42,77 Milliarden Euro (plus 6,8 Prozent) wurden in unser Nachbarland verschickt und Waren im Wert von 54,30 Milliarde Euro ( plus 7,7 Prozent) von dort bezogen. Der Gesamtanteil Deutschlands an den Exporten betrug 30,1 Prozent, an den Importen 36,8 Prozent.

Brexit verursachte Dämpfer

Hinter Deutschland behaupteten die USA ihre Stellung als zweitwichtigster Exportpartner. Waren im Wert von 9,66 Milliarden Euro wurden 2017 in die USA ausgeführt. Das waren um 10,7 Prozent mehr als 2016. Der Anteil an den gesamten Warenexporten Österreichs betrug 6,8 Prozent.

Der Warenhandel mit Großbritannien erlitt hingegen wegen des bevorstehenden EU-Austritts einen Dämpfer. Die Importe von der Insel gingen um 8,4 Prozent auf 2,47 Milliarden Euro zurück, die Exporte sanken um 4,8 Prozent auf 3,91 Milliarden Euro.

