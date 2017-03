Das zarte Pflänzchen Konjunktur lässt die Arbeitslosigkeit leicht sinken

LINZ/WIEN. Firmen in Oberösterreich melden deutlich mehr offene Stellen, die Beschäftigung steigt.

Gerhard Straßer, Geschäftsführer AMS OÖ Bild:

Bis auf Niederösterreich ist die Arbeitslosigkeit in allen Bundesländern im Februar zurückgegangen – siehe auch Grafik. In Oberösterreich war der Rückgang der Arbeitslosenquote mit 0,1 Prozentpunkten auf 7,3 Prozent minimal.

Gerhard Strasser, Geschäftsführer des Arbeitsmarktservice (AMS) Oberösterreich verweist auf das Plus in der Beschäftigung: Mit 631.000 Menschen haben um 1,6 Prozent mehr Unselbständige gearbeitet als im Februar des Vorjahres. "Dieses Plus hat zu einer niedrigeren Arbeitslosenquote verholfen", sagt Strasser.

Strasser sieht auch Signale aus den Betrieben, dass die Konjunktur gut läuft. Ende Februar waren um ein Viertel mehr Stellen zu besetzen als vor einem Jahr. Fast 16.500 Arbeitsplätze sind zu vergeben, die Hälfte davon wurde allein im Februar von den Unternehmen dem AMS gemeldet.

Produzenten suchen Mitarbeiter

Als einen der erfreulichsten Aspekte hob der AMS-Chef die Entwicklung im produzierenden Bereich, also in Industrie und Gewerbe, hervor. Die Zahl der Arbeitslosen blieb dort unverändert, die Zahl der offenen Stellen ist um mehr als 700 gestiegen.

Die Zeitarbeitsbranche profitiert derzeit zweifach, dort werden 4900 offene Stellen gemeldet: "Die Auftragslage passt, die Firmen brauchen zusätzliche Mitarbeiter, trauen sich aber noch nicht, fix anzustellen und arbeiten verstärkt mit Personalüberlassern", sagt Strasser zu der Entwicklung. Gleichzeitig dürfte die Leasingbranche vorübergehend vom kommenden Beschäftigungsbonus profitieren: Um den als Betrieb zu kassieren, darf man erst ab 1. Juli zusätzliche Mitarbeiter fest einstellen. Diesen Effekt nimmt auch Strasser wahr.

Bei den Schulungen liege der Schwerpunkt des AMS auf dem Erreichen eines Lehrabschlusses liege, sagt Strasser. Fast jeder vierte, der maximal einen Lehrabschluss hat, wird arbeitslos. Aber nur vier Prozent derjenigen, die eine Lehre abgeschlossen haben.

Österreichweit gab es im Februar eine Arbeitslosenquote von 10,1 Prozent, das ist ein Rückgang im Jahresvergleich von 0,3 Prozentpunkten. Sozialminister Alois Stöger (SP) sagte dazu: "Ich gehe davon aus, dass sich dieser Trend in den kommenden Monaten noch verstärkt."

Ein Porträt der neuen stellvertretenden Geschäftsführerin des AMS Oberösterreich, Iris Schmidt, lesen Sie hier

Neue AMS-Aktivitäten

Seit gestern gilt eine neue Förderung für Lehrlinge, die älter als 18 Jahre sind. Erhalten sie vom Lehrbetrieb einen Hilfsarbeiterlohn statt der Lehrlingsentschädigung, zahlt das AMS einen Gutteil der Differenz: Im ersten Jahr gibt es 755 Euro pro Monat pro Lehrling, im zweiten 500 Euro und im dritten 350 Euro. Die Beantragung ist vorerst bis 31. Dezember 2017 befristet.

Von der von der Regierung angekündigten Beschäftigungsaktion 20.000 für langzeitbeschäftigungslose über 50-jährige entfallen 2300 Fälle auf Oberösterreich. Gesucht sind zusätzliche Stellen in gemeinnützigen Organisationen. Allein in Linz sollen fast 500 Stellen gefunden werden. "Das ist keine Kleinigkeit, das aufzutun", sagt Strasser. Die Lohnkosten finanziert die Regierung, wichtig ist der Nutzen für die Gesellschaft.

